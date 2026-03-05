Conflicto en Medio Oriente

El Senado de EE.UU sostuvo los poderes de Trump: cayó el intento de limitar la ofensiva contra Irán

La Cámara alta bloqueó una resolución de “poderes de guerra” que buscaba retirar a las Fuerzas Armadas de hostilidades no autorizadas por el Congreso y obligar al presidente a pedir aval legislativo para seguir. La iniciativa fue impulsada por el demócrata Tim Kaine y tuvo como coautor al republicano Rand Paul.