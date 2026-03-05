El Senado de EE.UU sostuvo los poderes de Trump: cayó el intento de limitar la ofensiva contra Irán

El Senado de los Estados Unidos rechazó la iniciativa en una votación clave que, en los hechos, dejó a Donald Trump con margen político para sostener la campaña aérea contra Irán.
La Cámara alta bloqueó una resolución de “poderes de guerra” que buscaba retirar a las Fuerzas Armadas de hostilidades no autorizadas por el Congreso y obligar al presidente a pedir aval legislativo para seguir. La iniciativa fue impulsada por el demócrata Tim Kaine y tuvo como coautor al republicano Rand Paul.
El Senado de los Estados Unidos rechazó la iniciativa en una votación clave que, en los hechos, dejó a Donald Trump con margen político para sostener la campaña aérea contra Irán.
El intento de freno legislativo por parte de los demócratas al presidente norteamericano no prosperó y la mayoría republicana se alineó para bloquearlo.
Según Reuters, mientras el conteo seguía abierto en el recinto la cifra parcial era 52-47 para no avanzar con la resolución; en el recuento final difundido por otros medios estadounidenses, el resultado quedó 53-47.
La herramienta elegida fue una resolución bajo el paraguas de la War Powers Act: pedía “retirar” a las fuerzas estadounidenses de las hostilidades contra Irán que no hubieran sido autorizadas por el Congreso, además de exigir que cualquier escalada futura pase por el voto legislativo.
El impulsor fue el senador demócrata Tim Kaine, que argumentó que el país no debe ser arrastrado a una guerra sin autorización formal; el republicano Rand Paul se sumó como copatrocinador, en una alianza inusual en un tema donde suele partirse la cancha por líneas partidarias.
Con el revés en el Senado, la discusión se traslada ahora a la Cámara de Representantes: este jueves está prevista la votación de una medida similar para bloquear nuevas acciones militares sin respaldo del Congreso.
En la previa, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, adelantó su rechazo y sostuvo que la votación “juega a favor del enemigo”, mientras el impulsor del texto, el republicano Thomas Massie, insistió en que el Congreso no puede correrse de su rol constitucional cuando hay operaciones militares en marcha.