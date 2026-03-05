Escalada regional

Guerra con Irán: Londres refuerza Qatar, Israel ordena evacuar el sur de Beirut y sube la alarma en Irak

Reino Unido enviará cuatro Typhoon a Qatar para reforzar operaciones defensivas. En paralelo, Israel ordenó evacuar por completo los suburbios del sur de Beirut y en Irak crecen las advertencias por la expansión del conflicto.