Guerra con Irán: Londres refuerza Qatar, Israel ordena evacuar el sur de Beirut y sube la alarma en Irak
Reino Unido enviará cuatro Typhoon a Qatar para reforzar operaciones defensivas. En paralelo, Israel ordenó evacuar por completo los suburbios del sur de Beirut y en Irak crecen las advertencias por la expansión del conflicto.
Israel ordenó evacuar por completo los suburbios del sur de Beirut en medio de la escalada. Foto: Reuters
La guerra con Irán siguió ampliando su radio de impacto este jueves 5 de marzo: Reino Unido anunció el envío de más aviones de combate a Qatar, Israel ordenó una evacuación total en el sur de Beirut y en Irak se multiplicaron las señales de alerta por nuevas amenazas.
El primer movimiento lo comunicó el premier británico Keir Starmer: cuatro cazas Typhoon se sumarán al escuadrón ya desplegado en Qatar para reforzar operaciones defensivas en el país y en el conjunto de la región.
Londres refuerza su presencia militar en Qatar
Starmer enmarcó el despliegue en un contexto de escalada y de necesidad de fortalecer la postura defensiva, con equipamiento ya preposicionado en Medio Oriente antes del salto del conflicto. El envío busca robustecer la cobertura aérea y la capacidad de respuesta.
La decisión suma presión diplomática y militar en el Golfo, donde varios gobiernos ajustaron dispositivos de seguridad y donde bases y rutas estratégicas se volvieron objetivos sensibles. En ese tablero, Qatar aparece como pieza central por su rol logístico.
Beirut bajo orden de evacuación y nuevo foco en Líbano
En el frente libanés, Israel emitió una orden sin precedentes: evacuación inmediata de los suburbios del sur de Beirut, una zona densamente poblada y considerada bastión de Hezbollah. La instrucción disparó una salida masiva y un clima de pánico.
El escenario se da en medio de ataques aéreos y fuego cruzado que se intensificaron durante la semana. El Ministerio de Salud de Líbano reportó decenas de muertos desde el inicio de los bombardeos, mientras se acumulan desplazamientos internos y daños en infraestructura urbana.
En Beirut, el Gobierno libanés aprobó medidas para impedir actividad del CGRI iraní en el país y anunció que se preparará la deportación de eventuales integrantes detectados. También se restableció el requisito de visado para ciudadanos iraníes.
El Kurdistán iraquí negó haber enviado grupos armados para infiltrarse en Irán. Foto: Reuters
Irak: desmentida kurda y advertencias a Europa
En Irak, el Gobierno Regional del Kurdistán negó de forma tajante haber enviado grupos armados para infiltrarse en Irán. Su vocero, Peshawa Hawramani, calificó esas versiones como “completamente falsas” y dijo que la región no participa de campañas para intensificar la guerra.
El mismo portavoz condenó ataques sobre territorio kurdo y pidió protección para la población civil. La desmentida llegó luego de acusaciones iraníes sobre operaciones “preventivas” contra grupos “separatistas” cerca de fronteras occidentales.
En paralelo, un grupo que nuclea milicias proiraníes en Irak advirtió que fuerzas e intereses europeos podrían convertirse en “objetivos legítimos” si respaldan operaciones de Estados Unidos e Israel. El mensaje tensiona aún más el mapa de actores.
Choque de versiones por un F-15 y nueva lluvia de misiles
En el plano militar, Irán afirmó haber derribado un caza estadounidense F-15E cerca de su frontera sur. La versión fue rechazada de inmediato por el Comando Central de Estados Unidos, que la calificó como falsa.
Teherán también informó el lanzamiento de misiles Khorramshahr-4 hacia objetivos en Israel, incluidos Tel Aviv, el aeropuerto Ben Gurion y una unidad aérea. El episodio alimenta el riesgo de una escalada más amplia, con blancos cada vez más sensibles.
Con el refuerzo británico en Qatar, la evacuación en Beirut y el aumento de advertencias desde Irak, la guerra entra en una fase donde el foco ya no es un solo frente, sino una cadena de decisiones que se contagian entre capitales y fuerzas aliadas, con impacto directo en seguridad y estabilidad regional.