Irán entra en "modo supervivencia" lo que lo vuelve impredecible y peligroso, según un analista

El escenario en Medio Oriente ha dado un giro drástico en las últimas horas. Lo que hace semanas se discutía en mesas de negociación en Europa, hoy se traduce en imágenes conmovedoras de bombardeos sobre Beirut y una tensión que escala a niveles críticos.
En diálogo con CyD Litoral, el analista internacional Joaquín Bernardis ofreció una radiografía exhaustiva de un conflicto que ya no solo disputa poder territorial, sino la supervivencia misma de los actores en juego.
Irán y el "modo supervivencia"
Tras el asesinato del líder supremo y la eliminación de figuras clave de la cúpula de defensa, la República Islámica ha modificado su estrategia. Según Bernardis, el país se encuentra en "modo supervivencia", lo que lo vuelve impredecible y peligroso.
"Atacaron al líder supremo e Irán utilizará todos los medios disponibles para hacerse valer", advirtió el analista. A pesar de la pérdida de sus cabezas políticas y militares, Bernardis recordó que Irán es una sociedad con un fuerte sentido nacionalista y una geografía difícil de vulnerar: "Grandes imperios han fracasado en el intento de conquistar Irán por sus cadenas montañosas y su extensión".
El estrecho de Ormuz en Irán. Crédito: Reuters.
El Estrecho de Ormuz: el arma económica
Uno de los puntos más preocupantes para la economía global es el Estrecho de Ormuz, por donde circula casi el 20% del comercio internacional de petróleo y gas. Bernardis señaló que actualmente existe un "bloqueo de facto".
"No hay una valla, pero el que pasa por ahí sufre las consecuencias. No hay una amenaza tácita ni está minado aún, pero varios navíos ya han sufrido ataques", explicó.
Esta situación ha disparado los precios: el crudo Brent ya supera los 80 dólares, mientras que el gas natural licuado ha duplicado su valor, pasando de 30 a 60 dólares.
Conflicto en Medio Oriente. Crédito: Reuters.
El factor nuclear y la presión de EE. UU.
El analista también se refirió a la supuesta destrucción de centros de producción nuclear en Irán. Aunque Donald Trump y Benjamin Netanyahu han trazado "líneas rojas" sobre el enriquecimiento de uranio, Bernardis citó al argentino Rafael Grossi (OIEA), quien sostiene que no hay pruebas de que Irán tenga aún la capacidad de crear una bomba nuclear.
Para el especialista, el trasfondo es una estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos: "Hay una intención clara de posicionar a Israel como el hegemón de Medio Oriente y limitar cualquier nuevo miembro del club nuclear".
La crisis no es ajena a la realidad nacional. Bernardis planteó una dualidad para Argentina: mientras que en el corto plazo el aumento de la energía es un peligro por la necesidad de importar en invierno, en el largo plazo representa una oportunidad para Vaca Muerta.
"Si los grandes inversores sospechan de la estabilidad de Medio Oriente, Vaca Muerta puede ser un punto estratégico mucho más estable para hacer foco de inversiones", aseguró.
Finalmente, el analista destacó la soledad de EE. UU. en ciertas maniobras, mencionando las tensiones de Trump con Pedro Sánchez y el Reino Unido, quienes se muestran reticentes a involucrarse en un nuevo frente bélico mientras la guerra en Ucrania persiste. "Es un conflicto de muy difícil definición", concluyó.