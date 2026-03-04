Irán, Israel y EE.UU.

Conflicto en Medio Oriente: las consecuencias para Argentina y escenarios futuros

La histórica tensión se reflotó con un horizonte incierto. Los precios del petróleo y el resto de actores internacionales. Juan Pablo Jullier del Observatorio de Política Internacional de la UCSF, habló con CyD Litoral.