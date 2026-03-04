Conflicto en Medio Oriente: las consecuencias para Argentina y escenarios futuros
La histórica tensión se reflotó con un horizonte incierto. Los precios del petróleo y el resto de actores internacionales. Juan Pablo Jullier del Observatorio de Política Internacional de la UCSF, habló con CyD Litoral.
El Estrecho de Hormuz, región bajo presión iraní. Reuters.
Hace poco menos de una semana se recrudeció el conflicto en Medio Oriente, ingresando en un estado de guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, involucrando a los países árabes que poseen bases militares estadounidenses e incluso naciones europeas en similar situación.
El punto de inflexión fue la muerte del Líder Supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, el cual desató la oleada de bombardeos mutuos, dejando completamente de lado las negociaciones que llegaron a tener como sede Omán y Suiza.
Sin calificar como una “guerra mundial”, los efectos de los episodios de la última semana repercutirán en la economía global ante la sensibilidad del Estrecho de Hormuz, sitio por el cual pasa el 20% del petróleo del planeta.
Sobre este panorama y los riesgos para Argentina, Juan Pablo Jullier del Observatorio de Política Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) habló en CyD Litoral.
“No es un conflicto nuevo, es un conflicto que lleva muchos años. El último episodio de escalada lo tuvimos el año pasado, la famosa guerra de los 12 días, que fue un ataque que Israel hace sobre Irán y que después completa Estados Unidos destruyendo las principales instalaciones nucleares iraníes” recordó Jullier.
Consecuencias económicas
El especialista en Relaciones Internacionales destacó que habrá efectos en los precios ante el crecimiento del valor del barril de petróleo: “Es lo que nos puede llegar a afectar a nosotros como país y en realidad todo el sistema internacional porque el primer impacto grande es en el comercio mundial”.
Sobre el estrecho, Jullier indicó que Irán lo mantiene cerrado y que “esto puede significar escasez, lo que puede significar un aumento en el precio del petróleo, que de hecho ya lo estamos viendo en los mercados”.
“Para Argentina esto es un problema grave porque si bien nos estamos revirtiendo lentamente, todavía seguimos importando energía y mientras más caro se vaya el petróleo, más cara la energía en general. En un país donde tenemos dificultad para conseguir dólares, tener que importar más caro cualquier cosa es un problema”, explicó el entrevistado.
Además, aclaró: “Es una cuestión que compartimos con todo el mundo. La realidad es que todo en el mundo se ha encarecido mucho desde la guerra en Ucrania”.
Barco a través del Estrecho de Ormuz observado desde Musandam, Oman. Crédito: REUTERS/Amr Alfiky
Repasando el impacto de la guerra en el este de Europa, comentó que “hemos tenido un beneficio por el lado de que aumentó el precio del trigo porque tanto Ucrania como Rusia son productores, pero por otro lado tuvimos una merma por el aumento del combustible”.
Qué puede suceder
Uno de los elementos destacados por el licenciado Jullier y otros especialistas es la posible duración de este conflicto en particular o las complicaciones para hallar un breve desenlace, siempre contemplando el trasfondo histórico de la discusión.
“Parecería que no es la idea ni de Estados Unidos ni de Israel que se extienda demasiado”, manifestó el licenciado. En la misma línea temática había expresado previamente que “no se sabe si luego del asesinato del líder iraní van a querer negociar con las segundas y terceras líneas que quedan hoy en el gobierno o van a preferir continuar el conflicto”.
También aclaró que a pesar de los comunicados de los países del Golfo Pérsico o la Liga de Estados Árabes en reclamo contra Teherán, “hay países árabes no quieren una supremacía absoluta de Israel porque para ellos no deja de ser un riesgo, si bien Israel tiene quizás una cuestión de mayor conflicto con las posiciones extremas de los musulmanes”.
En caso de continuar el bloqueo del Estrecho de Ormuz, existe una “tentación” que puedan llegar a tener los distintos actores internacionales de intervenir también, “porque se está hablando de una intervención de países de la Unión Europea y de otros actores internacionales también de peso en orden de liberar este tráfico que es vital para para para todos”.
Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido. Crédito: Jonathan Brady/REUTERS
Hizo alusión a China, país al cual se le habrían atribuido ciertos insumos logísticos y de inteligencia en favor de Irán: “China es un país que vive de su comercio y para el comercio internacional no hay nada peor que la guerra. No obstante eso, quizás tenga necesidad de intervenir”, observando a su vez que existe otro conflicto sensible en sus fronteras que es el de Afganistán - Pakistán.
El presidente chino, Xi Jinping. Crédito: Xinhua/Huang Jingwen
Sobre el procedimiento de una eventual transición política en el país persa, Jullier remarca la metodología actual de Washington en comparación con fracasos previos como los de Libia, Afganistán o Irak.
“Es una cuestión que parecería que Estados Unidos ha tomado nota con esta administración de Trump de no apurarse a sacar regímenes de los países que invade. Tomo de ejemplo lo que pasó en Venezuela, donde se removió el liderazgo, pero no se cambió el régimen”, sostuvo.