Escalada en Medio Oriente

Bombardeo israelí en Líbano: murió un líder de Hamás en un ataque con dron en Trípoli

El ataque ocurrió en un departamento del campo de refugiados palestinos Beddawi, en el norte del Líbano. Entre las víctimas se encontraba un alto oficial de Hamás y su esposa. Una hija del dirigente resultó herida.