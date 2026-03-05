Bombardeo israelí en Líbano: murió un líder de Hamás en un ataque con dron en Trípoli
El ataque ocurrió en un departamento del campo de refugiados palestinos Beddawi, en el norte del Líbano. Entre las víctimas se encontraba un alto oficial de Hamás y su esposa. Una hija del dirigente resultó herida.
El humo se eleva después de un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut Créditos: REUTERS/Claudia Greco
Un bombardeo con dron atribuido a Israel provocó la muerte de un alto dirigente del movimiento islamista Hamas y de su esposa en el norte del Líbano, en un nuevo episodio de la escalada militar que atraviesa la región. El ataque se registró en el campo de refugiados palestinos Beddawi, situado en la ciudad de Trípoli, y dejó además una persona herida.
Según informó el Ministerio de Salud libanés, el operativo fue realizado mediante un dron que impactó sobre un apartamento residencial dentro del campamento. Como resultado del ataque murieron dos personas, mientras que una mujer fue trasladada a un centro de salud con heridas.
La Agencia Nacional de Noticias del Líbano precisó que una de las víctimas era Wassim Atallah al-Ali, identificado como un alto oficial de Hamas. También falleció su esposa, quien se encontraba en la vivienda en el momento del bombardeo.
Bombardeo israelí en Líbano
El ataque en el campo de refugiados
El bombardeo ocurrió dentro del campo de refugiados palestinos de Beddawi, una zona densamente poblada que alberga a miles de personas en las afueras de Trípoli. Según las primeras informaciones, el dron israelí lanzó un misil contra el departamento donde residía el dirigente del movimiento islamista.
El impacto provocó la muerte inmediata de al-Ali y de su esposa. Además, una de las hijas del dirigente resultó herida durante el ataque y fue trasladada al hospital del propio campamento para recibir atención médica.
Vista de un edificio dañado tras un ataque israelí. Créditos: REUTERS/Ahmad Al Kerdi
Las autoridades sanitarias libanesas confirmaron el saldo de dos víctimas fatales y una persona herida, mientras que equipos de emergencia acudieron al lugar para asistir a los afectados y evaluar los daños en la vivienda.
El ataque se produce en un contexto de creciente tensión en la frontera entre Israel y Líbano, donde se han registrado intercambios de fuego y operaciones militares en los últimos meses. Las fuerzas israelíes han intensificado los bombardeos contra objetivos vinculados a grupos armados que operan en territorio libanés.
En distintas oportunidades, Israel ha señalado que sus ataques buscan neutralizar a dirigentes y estructuras militares que, según sostiene, participan en acciones contra su territorio.
El episodio ocurre pocos días después de una nueva escalada en el conflicto regional. El lunes, el movimiento chiita Hezbollah lanzó misiles y drones contra territorio israelí como represalia por una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos que derivó en la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei.
Tras esos ataques, Israel respondió con una serie de bombardeos aéreos dirigidos contra posiciones de Hezbollah en distintos puntos del Líbano. Además, según reportes difundidos por agencias internacionales, las fuerzas israelíes desplegaron unidades terrestres en el sur del país.
Este intercambio de ataques forma parte de una dinámica de confrontación que involucra a varios actores regionales y que se intensificó a partir de los enfrentamientos entre Israel y organizaciones armadas aliadas a Irán.
Analistas internacionales señalan que los ataques selectivos contra dirigentes de grupos armados forman parte de la estrategia israelí para debilitar las estructuras de mando de esas organizaciones. Sin embargo, también advierten que estas operaciones suelen provocar nuevas represalias y contribuir a ampliar la escalada del conflicto.
Mientras tanto, la situación en el norte del Líbano continúa bajo tensión, con episodios recurrentes de violencia y preocupación entre la población civil que habita tanto en las ciudades como en los campos de refugiados palestinos.
Las autoridades libanesas no difundieron por el momento detalles adicionales sobre la investigación del ataque, mientras que el episodio vuelve a poner en evidencia la fragilidad de la seguridad en la región y el riesgo de que el conflicto se extienda a nuevos escenarios en Medio Oriente.