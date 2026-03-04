#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Oficiales

Israel asegura haber lanzado 5 mil misiles y Estados Unidos afirma que Irán lo redujo

La Fuerzas de Defensa israelíes brindaron detalles. Desde Teherán también se notificaron operaciones en Asia Occidental.

Parte de los daños en Teherán, Irán, este miércoles. Crédito: Majid Asgaripour/WANAParte de los daños en Teherán, Irán, este miércoles. Crédito: Majid Asgaripour/WANA
Seguinos en
Por: 

El ejército de Israel dijo este miércoles que "continúa intensificando" sus ataques en todo Irán, y reveló que ha lanzado más de 5.000 municiones contra el país desde que comenzó la operación conjunta estadounidense-israelí el sábado. El ejército indicó que los ataques aéreos ahora se centran principalmente en objetivos gubernamentales en Teherán.

Mirá tambiénImpactos directos en la economía del conflicto en Medio Oriente: inflación y macroeconomía

Horas antes, Irán informó que 1.045 personas han muerto en el país desde el sábado como resultado de la operación de Estados Unidos e Israel.

Mientras tanto, de acuerdo con el servicio de rescate israelí Magen David Adom, misiles iraníes han matado al menos a 10 personas en Israel.

(260304) -- TEHERAN, 4 marzo, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 3 de marzo de 2026 de los escombros dentro de un aula de la escuela Shahid Mahallati, en Teherán, Irán. La escuela sufrió daños en la actual campaña militar conjunta de Estados Unidos e Israel. (Xinhua/Shadati) (jg) (ra) (vf)Imagen del martes 3 de marzo de 2026 de los escombros dentro de un aula de la escuela Shahid Mahallati, en Teherán, Irán. La escuela sufrió daños en la actual campaña militar conjunta de Estados Unidos e Israel. Crédito: Xinhua/Shadati

La operación militar conjunta estadounidense-israelí contra Irán, que entró en su quinto día, ha provocado una fuerte escalada en Medio Oriente, desencadenando rondas de intercambios de misiles, un número creciente de víctimas y profundas repercusiones políticas, de seguridad y económicas.

EEUU dice que Irán disminuyó lanzamientos de misiles

Los lanzamientos de misiles de Irán han disminuido drásticamente desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques a gran escala, dijo este miércoles el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, en una conferencia de prensa en el Pentágono.

Mirá tambiénIsrael y Estados Unidos golpean objetivos estratégicos en el corazón de Irán

"Los disparos de misiles balísticos desde el teatro de operaciones de Irán han disminuido un 86 por ciento desde el primer día de combate" hasta el miércoles por la mañana, según Caine, y agregó que se registra "una disminución del 23 por ciento solo en las últimas 24 horas".

"Y sus ataques unidireccionales con drones han disminuido en un 73 por ciento", indicó Caine, y añadió que Estados Unidos comenzará a "atacar progresivamente más profundamente en territorio iraní".

Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Dan Caine holds a briefing amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, at the Pentagon in Washington, D.C., U.S., March 2, 2026. REUTERS/Elizabeth FrantzDan Caine, residente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Crédito: REUTERS/Elizabeth Frantz

Este 4 de marzo se cumple el quinto día de la guerra y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, mencionó en la rueda de prensa del Pentágono que las operaciones militares estadounidenses contra Irán se encuentran en una fase "muy temprana".

La actividad iraní

Irán y el grupo miliciano libanés Hezbollah llevaron a cabo sus primeros ataques coordinados contra Israel en medio de la actual guerra entre las fuerzas estadounidense-israelíes e Irán, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a CNN.

Un misil fue lanzado desde Irán, mientras que Hezbollah disparó seis proyectiles desde Líbano, informó el ejército israelí.

Smoke rises as projectiles are fired from Lebanon towards Israel, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, as seen from the Israel-Lebanon border in northern Israel, March 4, 2026. REUTERS/Shir Torem TPX IMAGES OF THE DAYHumo en el lado libanés de la frontera con Israel tras intercambios con Hezbollah. Crédito: REUTERS/Shir Torem

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán indicó el martes que atacó el segundo sistema antimisiles THAAD (Sistema de Defensa Terminal de Área a Gran Altitud) de Estados Unidos en Asia Occidental, indicó la agencia semioficial de noticias Fars.

También el martes, el ejército israelí reportó ataques de misiles iraníes en Tel Aviv.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Israel
Irán
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro