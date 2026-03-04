Estados Unidos afirma que Irán intentó asesinar a Trump, pero que "el presidente rió último”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue el blanco de un complot atribuido a la República Islámica de Irán, según una denuncia penal presentada por fiscales federales de Manhattan que detalla órdenes para vigilar y "en última instancia, asesinar" al entonces presidente electo durante las últimas semanas de la campaña de 2024.
El caso fue reflotado por Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, en el marco de las conferencias alusivas a la guerra disputada en Medio Oriente durante la última semana.
Qué dijeron los fiscales y qué pruebas presenta la denuncia
La acusación, divulgada por el FBI y los fiscales federales, señala que un funcionario anónimo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria encargó en septiembre a Farhad Shakeri, de 51 años, que se "centrara en vigilar y, en última instancia, asesinar" a Trump. Los fiscales relataron que cuando Shakeri advirtió sobre el costo económico del plan, el intermediario respondió que "el dinero no es un problema", según la denuncia penal.
Aseguran que Trump quiso ser asesinado por la cúpula de Irán el 13 de julio de 2024 en Butler, Pennsylvania. Crédito: REUTERS/Brendan McDermid
La investigación apunta además a una red criminal con sede en Nueva York que, según los federales, fue dirigida por ese agente y vinculada a órdenes originadas en Teherán.
La respuesta de Estados Unidos
En una rueda de prensa el 4 de marzo de 2026, Pete Hegseth afirmó que las operaciones militares contra Irán incluyeron objetivos relacionados con ese complot y que las fuerzas estadounidenses e israelíes abatieron al funcionario que dirigía la unidad responsable.
Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos. Crédito: REUTERS/Kylie Cooper
“Irán intentó matar al presidente Trump y el presidente Trump rió último”, dijo Pete Hegseth, secretario de Guerra, y agregó que, aunque capturar o eliminar a ese responsable no era el objetivo principal de la ofensiva, él y otros se aseguraron de que los implicados figuraran entre los objetivos.
Los reportes citados por la acusación subrayan que el presunto plan de Teherán se enmarca en represalias por hechos pasados entre ambos países y que el Departamento de Justicia ya presentó cargos en 2024 contra un ciudadano iraní por un complot para atentar contra Trump.
Implicaciones y antecedentes que citan los fiscales
La documentación legal presentada por los fiscales de Manhattan describe órdenes recibidas desde Irán y el papel de intermediarios que reclutaron y coordinaron a operativos en EE. UU. La denuncia menciona explícitamente el periodo final de la campaña de 2024 como ventana temporal para la ejecución del plan.
En paralelo, Hegseth vinculó la eliminación del líder de la unidad a la ofensiva militar más amplia contra el régimen iraní, y los comunicados que retomaron su intervención señalaron que la acción fue parte de una lista de objetivos estratégicos.
La denuncia penal y las declaraciones oficiales conforman, por ahora, los principales soportes públicos sobre el intento atribuido a Teherán y sobre la respuesta militar que, según las autoridades citadas, derivó en la muerte del presunto responsable.
La investigación judicial en curso y las declaraciones del Pentágono y del FBI serán determinantes para precisar responsabilidades, alcance operativo y posibles consecuencias diplomáticas y judiciales derivadas de los cargos y de las operaciones anunciadas.