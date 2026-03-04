La vocera de Trump dijo que avanzó en Irán por "presentimiento" de ataques previos

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de Estados Unidos, brindó este miércoles desde Washington una conferencia especial para brindar precisiones sobre las operaciones en Medio Oriente y las decisiones de la Casa Blanca.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de Estados Unidos, brindó este miércoles desde Washington una conferencia especial para brindar precisiones sobre las operaciones en Medio Oriente y las decisiones de la Casa Blanca.
Leavitt destacó cuatro grandes puntos de los objetivos estadounidenses: destruir el programa de misiles balísticos del régimen iraní, “aniquilar” la presencia naval de Irán en la región, desmantelar los agentes terroristas de Irán e impedir que Irán siga buscando un arma nuclear.
Al ser presionada durante la rueda de prensa del miércoles sobre si Estados Unidos estaba detrás del ataque, que según medios estatales iraníes causó la muerte de más de 100 personas en Minab, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a los periodistas: “No, que sepamos”. Añadió que Estados Unidos estaba atacando al “régimen rebelde iraní”, que, según ella, “utiliza la propaganda con bastante eficacia, y lamentablemente, muchos en esta sala han caído en esa propaganda”.
Más temprano este miércoles, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a los periodistas que la administración estaba “investigando eso”, sugiriendo que la revisión del caso estaba en curso.
Los comentarios de Leavitt llegan en un momento en que el Gobierno ha tenido dificultades para expresar sus objetivos en Irán tras los primeros ataques en las primeras horas de la mañana del sábado. Desde el Senado, los demócratas han cuestionado los argumentos de la presidencia.
“El presidente no iba a ser simplemente otro presidente más en una lista muy larga que se quedó de brazos cruzados y le pasó la responsabilidad de esta amenaza directa a la siguiente administración”, dijo Leavitt.
“El presidente presentía, nuevamente, con base en hechos, que Irán iba a atacar a Estados Unidos, iba a atacar nuestros activos en la región. Y decidió lanzar la Operación Furia Épica basándose en todas esas razones”, añadió.
“Estados Unidos tiene capacidad más que suficiente no solo para ejecutar con éxito la Operación Furia Épica, sino para ir mucho más allá”, declaró durante la rueda de prensa de este miércoles. “Y tenemos arsenales de armas en lugares que muchos en este mundo ni siquiera conocen”.
Trump se había quejado previamente de las reservas de armas de Estados Unidos. Escribió en una publicación en Truth Social este lunes que “tenemos un buen suministro, pero no estamos donde queremos estar”. Los ejecutivos de las empresas de defensa tienen previsto reunirse en la Casa Blanca este viernes, en medio de un esfuerzo por acelerar su producción.
Trump amenazó con cortar los lazos comerciales con España, luego de que su presidente Pedro Sánchez se negara a acompañar la guerra ante Irán y cuestione los ataques, en línea con sus históricas críticas a Israel.
“Con respecto a España, creo que escucharon alto y claro el mensaje del presidente ayer (martes), y tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el ejército estadounidense”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cuando se le presionó sobre cómo un posible embargo se compatibilizaría con la membresía de España en la Unión Europea.
“No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo, ni contrario a nuestros valores e intereses simplemente para evitar represalias de alguien”, dijo Sánchez en un discurso televisado este miércoles, según Reuters.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, desmintió en una entrevista en una radio local la versión de Leavitt. “Nuestra postura no ha cambiado”, afirmó Albares.