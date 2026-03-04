Escalada bélica

Un buque iraní se hundió en Sri Lanka: hay al menos 100 desaparecidos

Un buque de la armada de Irán, identificado como IRIS Dena, se hundió este miércoles en aguas del océano Índico tras un supuesto ataque con un submarino. Las autoridades de Sri Lanka coordinaron un operativo de búsqueda y rescate con decenas de tripulantes evacuados, mientras más de un centenar siguen desaparecidos.