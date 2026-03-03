Golpe en Teherán: las FDI dicen que destruyeron un “complejo encubierto” clave del programa nuclear iraní

🎯 SITIO DE DESARROLLO DE ARMAS NUCLEARES ALCANZADO



El complejo encubierto “Minzadehei” era utilizado por un grupo de científicos nucleares que operaban para desarrollar un componente clave para armas nucleares.



Mediante inteligencia, las FDI rastrearon las actividades en esta… pic.twitter.com/p3VKNkxQrk