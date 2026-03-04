Irán amenazó con atacar a las embajadas de Israel en todo el mundo

Las fuerzas armadas de Irán amenazaron este miércoles con atacar las embajadas de Israel en todo el mundo si ese país golpea la misión diplomática de Teherán en el Líbano, en medio de la escalada del conflicto entre ambos países.
Frente a los ataques de fuerzas israelíes en el Líbano como respuesta a la actividad de Hezbolá, el régimen iraní lanzó advertencias sobre posibles ataques a misiones diplomáticas en el exterior.
Abolfazl Shekarchi, vocero del Ejército iraní, advirtió en la televisión estatal que “si Israel comete ese crimen, nos forzará a considerar a las embajadas israelíes en todo el mundo como blancos legítimos”.
El militar continuó diciendo que Israel no tiene límites en sus acciones militares y afirmó que incluso con su relevante capacidad bélica, la República Islámica hasta ahora ha "respetado" las normas del derecho internacional.
"Israel ha amenazado con atacar la embajada iraní en el Líbano ", declaró el general Shekarchi. "Si Israel ataca la embajada de Irán, todas las embajadas de este régimen serán objetivos legítimos".
La advertencia llega después de que Israel amenazara con atacar posiciones vinculadas al régimen iraní en territorio libanés. El martes, Avichay Adraee, vocero del ejército israelí, instó a “los representantes del régimen terrorista iraní que aún están en el Líbano” a abandonar el país “inmediatamente antes de ser atacados”, y les dio un plazo de 24 horas.
Mientras tanto, la violencia en el Líbano continúa en aumento. Los bombardeos israelíes mataron ya a 72 personas y obligaron a más de 83.000 a abandonar sus hogares desde el lunes, cuando se reanudaron los combates entre Israel y el movimiento chiita Hezbollah, aliado de Irán, según informaron este miércoles las autoridades libanesas.
En un comunicado, el Ministerio de Salud indicó que “el balance de la agresión israelí desde el lunes al amanecer (...) ha subido a 72 mártires y 437 heridos”. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Sociales señaló que 83.847 personas desplazadas fueron alojadas en refugios oficiales.
Israel intensificó sus ataques en varias zonas del Líbano después de que Hezbollah lanzara cohetes y drones contra su territorio el lunes. El grupo afirmó que esas acciones fueron una respuesta al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel que provocó la muerte del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei.
En este contexto, Hezbollah afirmó este miércoles que sus combatientes se enfrentaron “directamente” con tropas israelíes en la localidad de Jiam, en el sur del Líbano, a unos seis kilómetros de la frontera con Israel.
Según el movimiento proiraní, sus combatientes detonaron un artefacto explosivo contra una unidad israelí que intentaba avanzar en la zona y luego se produjo un intercambio de fuego.
Se trata del primer enfrentamiento terrestre directo reportado entre ambas partes desde que comenzó la guerra el lunes, tras los ataques de Estados Unidos en Teherán.