En medio del conflicto con Irán

Presti asiste en Miami a una cumbre militar de países aliados de Estados Unidos en la región

El ministro de Defensa argentino participa de una cumbre, donde se aborda la cooperación regional que coincide con las tensiones globales por la escalada bélica en Medio Oriente.

El ministro Presti participa en Miami de una reunión del Comando Sur con 15 países aliados. La encabezan Donovan y Hegseth, en plena escalada bélica en Medio Oriente.
Por: 

El ministro de Defensa de la Nación, teniente general Carlos Presti, participa de una reunión en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos, encabezada por su jefe Francis Donovan y por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

El encuentro reunirá a representantes de 15 países del hemisferio, con la Argentina incluida, para intercambiar información sobre desafíos regionales.

La actividad se desarrolla entre este miércoles y jueves en Miami, en la sede del Comando Sur. Según las crónicas periodísticas, la primera jornada empezó esta tarde y el cierre de mañana está planteado como un bloque de todo el día, con mesas de trabajo entre los líderes militares participantes.

El ministro de Defensa, Carlos PrestiEl ministro de Defensa, Carlos Presti

Al final se espera una declaración conjunta, aunque el texto todavía no estaba trabajado y la lista completa de países no fue informada oficialmente.

El formato, indicaron, sería similar al encuentro de jefes de Estado Mayor Conjunto del hemisferio realizado en Washington el mes pasado, donde participó el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare.

El contexto de Medio Oriente

La cumbre militar ocurre “en plena convulsión global” por la escalada bélica en Medio Oriente, con Estados Unidos ampliando su ofensiva contra Irán bajo el nombre “Operación Furia Épica”, según las exposiciones públicas de Hegseth en el Pentágono.

Del lado del Comando Sur, Donovan asumió el 5 de febrero como comandante, tras su confirmación en el Senado, y desde entonces aceleró una agenda regional.

U.S. Defense Secretary Pete Hegseth walks on the day of classified briefings for the full U.S. Senate and House of Representatives on the situation in Iran, on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., March 3, 2026. REUTERS/Elizabeth FrantzPete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos. Foto: REUTERS / Elizabeth Frantz.

A mediados de febrero, Donovan viajó a Venezuela, donde se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y los ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior, Diosdado Cabello, que lideran el país sudamericano tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Washington el 3 de enero.

La previa de otra visita de Milei

La presencia de Presti en Miami fue leída como una nueva señal de alineamiento del gobierno de Javier Milei con la administración de Donald Trump, a días de otra cita visita del presidente argentino a los Estados Unidos que tendrá a inversiones como objetivo: Argentina Week es el evento que encabezará Milei el próximo lunes 9 de marzo hasta el miércoles 11 en la ciudad de Nueva York.

Además, en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente, está previsto que durante los próximos días una cumbre prevista en el club de Trump en Doral, donde se espera que vuelvan a encontrarse Trump y Milei junto a otros mandatarios aliados en la región.

En el plano estrictamente militar, el antecedente inmediato fue la cumbre de Washington del 11 de febrero —con delegaciones de 34 países— que apuntó a reforzar cooperación, intercambio de información y estrategias frente a amenazas transnacionales, con un mensaje insistente desde Estados Unidos: más presupuesto y más coordinación en defensa.

