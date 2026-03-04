Presti asiste en Miami a una cumbre militar de países aliados de Estados Unidos en la región

El ministro de Defensa de la Nación, teniente general Carlos Presti, participa de una reunión en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos, encabezada por su jefe Francis Donovan y por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.
El ministro de Defensa argentino participa de una cumbre, donde se aborda la cooperación regional que coincide con las tensiones globales por la escalada bélica en Medio Oriente.
El encuentro reunirá a representantes de 15 países del hemisferio, con la Argentina incluida, para intercambiar información sobre desafíos regionales.
La actividad se desarrolla entre este miércoles y jueves en Miami, en la sede del Comando Sur. Según las crónicas periodísticas, la primera jornada empezó esta tarde y el cierre de mañana está planteado como un bloque de todo el día, con mesas de trabajo entre los líderes militares participantes.
Al final se espera una declaración conjunta, aunque el texto todavía no estaba trabajado y la lista completa de países no fue informada oficialmente.
El formato, indicaron, sería similar al encuentro de jefes de Estado Mayor Conjunto del hemisferio realizado en Washington el mes pasado, donde participó el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare.
La cumbre militar ocurre “en plena convulsión global” por la escalada bélica en Medio Oriente, con Estados Unidos ampliando su ofensiva contra Irán bajo el nombre “Operación Furia Épica”, según las exposiciones públicas de Hegseth en el Pentágono.
Del lado del Comando Sur, Donovan asumió el 5 de febrero como comandante, tras su confirmación en el Senado, y desde entonces aceleró una agenda regional.
A mediados de febrero, Donovan viajó a Venezuela, donde se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y los ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior, Diosdado Cabello, que lideran el país sudamericano tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Washington el 3 de enero.
La presencia de Presti en Miami fue leída como una nueva señal de alineamiento del gobierno de Javier Milei con la administración de Donald Trump, a días de otra cita visita del presidente argentino a los Estados Unidos que tendrá a inversiones como objetivo: Argentina Week es el evento que encabezará Milei el próximo lunes 9 de marzo hasta el miércoles 11 en la ciudad de Nueva York.
Además, en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente, está previsto que durante los próximos días una cumbre prevista en el club de Trump en Doral, donde se espera que vuelvan a encontrarse Trump y Milei junto a otros mandatarios aliados en la región.
En el plano estrictamente militar, el antecedente inmediato fue la cumbre de Washington del 11 de febrero —con delegaciones de 34 países— que apuntó a reforzar cooperación, intercambio de información y estrategias frente a amenazas transnacionales, con un mensaje insistente desde Estados Unidos: más presupuesto y más coordinación en defensa.