Inter Miami va a la Casa Blanca y crece la expectativa por la primera foto Messi-Trump

Inter Miami tiene por delante una visita que excede el fútbol. Este jueves, el club fue incluido en la agenda oficial de la Casa Blanca como parte del reconocimiento a los campeones del deporte estadounidense.
Inter Miami fue convocado a la Casa Blanca por el título de la MLS 2025. La reunión se confirmó a última hora del miércoles y crece la expectativa por una posible primera foto entre Lionel Messi y Donald Trump.
La invitación responde a una tradición: año tras año, el presidente recibe a los equipos que conquistaron títulos en las principales ligas. Inter Miami entra en esa lista por su consagración en la MLS 2025.
La reunión quedó confirmada a última hora del miércoles, cuando se publicó el cronograma del día. En la grilla figura un bloque dedicado a “Inter Miami”, sin detalles sobre quiénes integrarán la comitiva.
Esa falta de precisiones alimentó el interrogante central: ¿irá todo el plantel? ¿estará Messi? ¿o será una delegación institucional encabezada por directivos y figuras del club, con David Beckham como referencia inevitable?
En el trasfondo, la coyuntura mundial agrega una capa de tensión. La convocatoria llega mientras Estados Unidos atraviesa un momento delicado por el conflicto bélico en Medio Oriente, con Irán como epicentro.
Para Messi, el escenario es incómodo por definición. Su carrera estuvo marcada por un perfil reservado y una distancia sistemática de las discusiones políticas. Pero una foto en ese despacho no es neutra: diga lo que diga, el gesto habla.
Y si no aparece, también. En un país donde la imagen manda, ausentarse de un acto de protocolo puede leerse como mensaje. La visita, en ese sentido, expone una situación sin “salida elegante”.
La escena además se cruza con otra postal que asoma en el horizonte: en menos de 100 días, Trump será anfitrión del Mundial 2026. Y el vínculo con Gianni Infantino suma un dato más en el tablero de simbolismos.
La invitación no llegó aislada: Inter Miami tiene programado un partido este sábado ante DC United, en la capital. La cercanía geográfica hace lógico que el equipo esté en la zona y abre la puerta al evento institucional.
En la MLS 2026, “Las Garzas” ya cargan una historia temprana con vaivenes. El debut fue con una goleada en contra ante LAFC y luego llegó el desahogo en el clásico frente a Orlando City, con una remontada y brillo ofensivo.
En ese contexto, la Casa Blanca se mete en medio de la agenda deportiva. Un capítulo aparte para un club acostumbrado a vivir entre cámaras, marketing y resultados, y para un Messi que suele hablar con la pelota, no con gestos protocolares.