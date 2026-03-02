El equipo ligado a la familia Messi se estrenó en AFA y Lionel lo acompañó a la distancia

Leones FC abrió su historia en el fútbol profesional con un estreno que no pasó inadvertido. El club ligado a la familia Messi jugó su primer partido en la Primera C y el dato, por apellido y contexto, empujó la jornada directo a tendencia.
Leones FC, el club vinculado a la familia Messi, debutó en la Primera C ante Central Ballester. Lionel no estuvo en la cancha, pero se volvió viral por un video mirándolo en vivo desde su celular.
La escena que terminó de encenderlo todo no ocurrió en la tribuna ni en el banco. Lionel Messi no viajó, pero acompañó a la distancia: un video lo mostró siguiendo el encuentro en vivo desde su teléfono, a través de LPF Play.
El recorte se viralizó en minutos: Messi, de espaldas, atento a la pantalla, como un hincha más. La imagen disparó miles de reacciones y volvió a exponer el costado familiar del capitán argentino, incluso lejos del país.
El vínculo del club con su entorno también quedó en primer plano. Leones FC fue fundado en 2015 y tiene una conducción relacionada con la familia del jugador, con un proyecto que venía madurando antes de dar el salto a AFA.
En lo deportivo, el estreno fue ante Central Ballester, en José León Suárez, y terminó en empate. Para Leones FC fue el primer paso formal en la categoría, con el impacto lógico de un debut y la presión extra de jugar bajo una lupa permanente.
El club llegó a la Primera C tras la aprobación de su afiliación, una decisión que instaló debate por la vía de ingreso y, al mismo tiempo, multiplicó la atención mediática sobre cada movimiento del equipo. El debut, con Messi mirando desde lejos, lo potenció.