La reacción de Messi tras su gol en Inter Miami: qué le dijo a los suplentes rivales
El astro argentino Lionel Messi protagonizó este domingo una escena insólita en el duelo entre Inter Miami CF y Orlando City SC, correspondiente a la segunda fecha de la temporada de la Major League Soccer.
El triunfo representa la primera victoria de Inter Miami en esta temporada de la MLS 2026 Créditos: Reuters
El encuentro, que se disputó en el Inter&Co Stadium como parte del tradicional Clásico del Sol, tuvo un desarrollo lleno de emociones. Orlando City dominó la primera parte y se fue al descanso con una ventaja de 2-0 gracias a goles de Marco Pašalić y Martín Ojeda. Sin embargo, Inter Miami reaccionó de manera contundente en el segundo tiempo con una actuación decisiva de Messi.
Messi brilló y lo celebró de una forma particular
Inter Miami necesitaba una respuesta de su capitán tras un inicio de temporada difícil —incluida una derrota por 3-0 en su presentación frente a Los Angeles FC— y la obtuvo. En el complemento, Mateo Silvetti descontó con un remate desde fuera del área que permitió encender al equipo visitante. Messi, a los 51 minutos, puso el empate parcial con un zurdazo potente desde fuera del área que se coló en el ángulo del arco defendido por Maxime Crépeau.
El partido parecía encaminado a un empate, pero el argentino no se conformó y continuó siendo clave. A falta de pocos minutos para el final, Telasco Segovia adelantó a Miami con un gol producto de una jugada colectiva, y Messi completó la remontada con un tiro libre magistral que cerró el marcador en 4-2 a favor de Inter Miami.
Apenas convertido el gol del triunfo, Messi se volvió sensación por su actitud. En lugar de festejar de manera tradicional, se acercó al sector del banco suplente de Orlando City, donde se encontraban los jugadores que no estaban en cancha, y con una sonrisa les preguntó si querían sacar una firma, gesto que fue ampliamente comentado y compartido en redes sociales. La frase quedó registrada en videos y comentarios de aficionados y usuarios en plataformas digitales.
Aunque mensajes en redes —especialmente en comunidades futboleras de internet— mixturaron humor y sorpresa ante la actitud de Messi, lo cierto es que el momento se destacó como una muestra del carácter competitivo y el protagonismo comunicativo del capitán argentino dentro del campo de juego.
Contexto del partido y lo que significa para Inter Miami
El triunfo representa la primera victoria de Inter Miami en esta temporada de la MLS 2026 y sin dudas un alivio para el conjunto dirigido por Javier Mascherano. El equipo había comenzado con dificultades en su campaña, perdiendo en la fecha inaugural y sin completar aún su nuevo estadio, por lo que estos puntos fuera de casa eran especialmente valiosos.
Messi completó la remontada con un tiro libre magistral que cerró el marcador en 4-2 a favor de Inter Miami. Créditos: Reuters
El clásico entre Orlando City e Inter Miami es un duelo tradicional dentro del calendario de la MLS, conocido popularmente como Clásico del Sol, debido a la cercanía entre las ciudades de Florida y la afición que siguen ambos equipos en la región. Históricamente, este enfrentamiento ha mostrado paridad y rivalidad, lo que añade un componente especial a cada edición del partido.
Para Messi, la doble participación goleadora también tiene un valor estadístico importante. Con los dos tantos anotados este domingo, continúa una racha que ya se extiende por 22 temporadas consecutivas marcando goles, un registro que sigue ampliando su legado en distintos torneos y ligas del mundo.
Además, su rendimiento en la MLS ha sido objeto de atención global, ya no solo por su presencia en el fútbol estadounidense sino también porque sirve como preparación de cara a los compromisos internacionales que se avecinan, incluyendo las etapas finales de competiciones continentales y el calendario de selecciones.
La doble participación goleadora también tiene un valor estadístico importante Créditos: Reuters
Desde el banco técnico, Mascherano destacó el compromiso del grupo y la reacción del equipo en el complemento. Pese a algunas falencias iniciales, el director técnico confió en sus jugadores y en la experiencia de Messi para revertir una situación adversa. El estratega argentino subrayó que la victoria se cimentó en una “actitud de compromiso y valentía”, especialmente en momentos en los que el marcador no estaba del lado visitante.
Con este triunfo ante Orlando City, Inter Miami sumó sus primeros tres puntos de la temporada y ahora se prepara para enfrentar a DC United en la próxima fecha, con la mirada puesta en consolidar su posición en las primeras jornadas de la MLS y construir una campaña competitiva rumbo a los playoffs.