Lionel Messi, sin filtro: el miedo ante México, la polémica y su vida fuera del fútbol
El capitán argentino repasó el partido decisivo del Mundial de Qatar, aclaró el episodio que generó malestar en el público mexicano y compartió reflexiones personales sobre el aprendizaje, el disfrute y el paso del tiempo.
Messi compartió reflexiones personales sobre educación, familia y disfrutar el presente. Crédito: REUTERS.
Lionel Messi participó como invitado en un podcast conducido por Nahuel Guzmán y el influencer Gonzalo Iglesias, donde se permitió un tono distendido y reflexivo. Durante la charla, el capitán argentino se refirió al malestar que existe en parte del público mexicano hacia la Selección y explicó que ese clima se intensificó a partir de un cruce mediático con Canelo Álvarez.
Lejos de profundizar la polémica, el rosarino eligió bajar el tono con humor. En ese marco, hizo un guiño cultural a México y sorprendió al armar un equipo ideal en el que incluyó a personajes de El Chavo del 8, un gesto que fue interpretado como una señal de cercanía hacia ese país.
Al repasar lo ocurrido en el Mundial 2022, Messi reconoció que el encuentro frente a México fue uno de los momentos más delicados del torneo. “Si no ganábamos contra México, prácticamente estábamos eliminados y fuimos a jugar ese partido, sinceramente, con miedo, porque inconscientemente pensás en todo el proceso y podés quedar eliminado en primera ronda”, confesó.
El capitán admitió que el grupo era consciente de lo que estaba en juego tras la derrota inicial ante Arabia Saudita. “Teníamos el miedo de perder y de no pasar de ronda. Incluso hablamos en el grupo todo lo que nos jugábamos. Veníamos de un invicto de 36 partidos y teníamos que volver a ganar, no nos podíamos quedar en lo de Arabia. México es un rival que siempre nos hizo fuerza”, explicó.
Messi durante el partido correspondiente al Grupo C entre Argentina y México en Qatar.
Sobre el desarrollo del encuentro, señaló que fue cerrado y con pocas situaciones claras. “No hubo muchas situaciones, ni para uno ni para otro. Con el gol ese nos soltamos, nos liberamos y volvimos al principio, la foto era otra”, recordó en referencia al tanto que abrió el partido y cambió el ánimo del equipo.
La polémicapor lacamiseta
El rosarino también volvió sobre el episodio que generó enojo en parte del público mexicano, vinculado a la camiseta rival en el vestuario tras ese partido. “Ahí empieza un poco la bronca de los mexicanos conmigo y la verdad que nada que ver, es una situación normal, de cualquier partido, cualquier vestuario, después de un partido cualquiera”, aclaró.
Messi explicó que se trató de un gesto habitual luego de un encuentro. “Quien ha estado dentro de un vestuario sabe que es normal eso. Te sacás la camiseta y la ponés ahí porque está toda transpirada, igual que la tuya, yo la mía también me la saco y la tiro, es lo más normal. Creo que se hizo algo muy grande”, afirmó.
La figura de Maradona
En otro tramo de la conversación, el capitán argentino habló sobre la influencia de Diego Maradona en su vida y en la historia del fútbol.
“Diego rompió todas las generaciones y después vos crecés con el Diego, todos sus videos. Yo lo vi en Newell's, pero era chiquito, no me acuerdo tanto. Ese día, el debut de él, el gol que hace... quedó marcado. Entonces, Diego va más allá de cualquier cosa”, expresó.
Messi habló en el podcast “Miro de atrás”, del arquero Nahuel Guzmán.
MLS,Liga MX y lacompetencia
El actual jugador del fútbol estadounidense también analizó el crecimiento de la competencia entre la Major League Soccer y la Liga MX. Según su mirada, la diferencia entre ambas ligas se redujo en los últimos años.
“Se ha emparejado mucho la competencia entre Estados Unidos y México, incluso a nivel de selección. Los equipos de la MLS han crecido mucho y cuando vienen los equipos mexicanos a jugar acá, les cuesta”, sostuvo.
Además, mencionó el análisis realizado por el entrenador Antonio Mohamed tras la eliminación en la Leagues Cup. “El hecho de que los equipos de la MLS vayan para México es una ventaja para los mexicanos porque hay altura, juegan de local, estadios con 60 o 70 mil hinchas llenos. Eso juega también. Por eso las últimas Concachampions las ganaron los mexicanos”, explicó.
Arrepentimientos personales
La charla también tuvo un costado más íntimo. Messi habló de las decisiones que tomó a lo largo de su vida y reconoció que le hubiera gustado profundizar en su formación académica.
“Yo me arrepiento de muchísimas cosas y se lo digo a mis hijos: tener una buena educación, estudiar, estar preparado, no haber aprendido inglés de chico. He tenido tiempo de haber estudiado inglés y no lo hice, me arrepiento un montón. Me pasó de estar con personalidades increíbles para poder hablar, tener una charla y te sentís un ignorante. Decís: ‘qué boludo, cómo perdí el tiempo’”, confesó.
Disfrutar el presente
Por último, dejó un mensaje centrado en el valor del presente. “Hay que disfrutar, aunque a veces es difícil. No todos pasamos por lo mismo y también hay personas que enfrentan situaciones diferentes y difíciles. Pero nunca debemos dejar de disfrutar de la vida”, reflexionó.
Y concluyó con una mirada más personal: “Hoy disfruto mucho más de lo que me pasa, de lo que hago, de mi familia, de mis hijos, del día a día, de las pequeñas cosas. Siempre es un buen día para disfrutar porque no sabemos qué pasará mañana”.