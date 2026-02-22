MLS

El Inter Miami fue goleado y tuvieron que frenar a Messi para que no busque a los árbitros

Complicado debut de Las Garzas en la Major League Soccer. Perdió por 3 a 0 ante Los Ángeles FC y el astro rosarino visiblemente molesto debió ser contenido por Suárez tras buscar a los árbitros para exigirles explicaciones por su accionar.