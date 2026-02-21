#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Pensando en Australia

Radiografía de la F1 2026: ¿Quién llega mejor al debut tras la pretemporada?

Tras nueve jornadas de ensayos intensos entre Barcelona y Sakhir, la nueva era de la Fórmula 1 comienza a mostrar sus primeras cartas. Con monoplazas más lentos pero una fiabilidad sorprendente, el análisis de kilómetros recorridos revela el estado real de los 11 equipos. De la solidez de Mercedes al preocupante rodaje de Aston Martin, repasamos las estadísticas que definirán el inicio del campeonato.

Mercedes y Ferrari dominan el cronómetro, mientras Aston Martin sufre la "odisea" Honda. Credito: REUTERS/Hamad I MohammedMercedes y Ferrari dominan el cronómetro, mientras Aston Martin sufre la "odisea" Honda. Credito: REUTERS/Hamad I Mohammed
Seguinos en
Por: 

Es prematuro sentenciar la jerarquía por una vuelta rápida. Aunque Lewis Hamilton lideró en España y Charles Leclerc fue el único en bajar el 1'32" en Sakhir, la brecha con la generación anterior es notable.

Mirá también"Es demasiado pronto para saber dónde estamos", advirtió Colapinto tras la pretemporada

Comparando el tiempo de Leclerc con el 1'29"348 de Carlos Sainz (Williams) en 2025, los nuevos autos nacen, de entrada, 2.5 segundos más lentos.

Sin embargo, la intensidad de los tests superó las expectativas, disipando los temores iniciales sobre la fragilidad de los nuevos sistemas.

Fiabilidad individual: Los "maratonistas" de la pista

Tres nombres se destacaron por su consistencia física y mecánica, superando la barrera de los 3.000 km: George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) y Esteban Ocon (Alpine).

Formula One F1 - Pre Season Testing - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - February 20, 2026 Audi's Gabriel Bortoleto during the pre season testing REUTERS/Hamad I MohammedMercedes y Ferrari dominan el cronómetro, mientras Aston Martin sufre la "odisea" Honda. Credito: REUTERS/Hamad I Mohammed

En la otra cara de la moneda, Lance Stroll vivió una pesadilla logística y técnica.

Mirá tambiénLe Mans 2026: Ferrari defiende su reinado en una edición récord del WEC

Entre fallos de programación y problemas mecánicos, el canadiense ni siquiera alcanzó los 800 km totales, dejando a Aston Martin en una posición vulnerable de cara a la primera carrera.

El análisis por equipos: Haas sorprende, Williams resiste

Tres escuderías rompieron el techo de los 6.000 km: Mercedes, Ferrari y, sorpresivamente, Haas. El equipo de Ayao Komatsu demostró una preparación de primer nivel, clave para recolectar datos en un año de cambios radicales.

Formula One F1 - Pre Season Testing - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - February 20, 2026 Alpine's Pierre Gasly during the pre season testing REUTERS/Hamad I MohammedMercedes y Ferrari dominan el cronómetro, mientras Aston Martin sufre la "odisea" Honda. Credito: REUTERS/Hamad I Mohammed

Dato clave: Audi, en su estreno absoluto, rozó los 5.000 km de rodaje regular, un debut más que digno para la firma de los anillos. Por su parte, Williams compensó su ausencia en Barcelona con 4.000 km efectivos en solo seis días.

Guerra de motores: El dominio de Mercedes y la solidez de Red Bull-Ford

Como era de esperar por volumen de clientes, Mercedes lideró el kilometraje total superando los 20.000 km (media vuelta al mundo). No obstante, el dato revelador es la fiabilidad de los nuevos fabricantes:

Formula One F1 - Pre Season Testing - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - February 20, 2026 Ferrari's Charles Leclerc during the pre season testing REUTERS/Hamad I MohammedMercedes y Ferrari dominan el cronómetro, mientras Aston Martin sufre la "odisea" Honda. Credito: REUTERS/Hamad I Mohammed

Red Bull-Ford: Logró promedios de 5.000 km por equipo, a la par de motoristas históricos.

Honda (Aston Martin): Fue el punto débil de la pretemporada, sufriendo con las vibraciones y la integración del chasis.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Fórmula 1
Automovilismo
Australia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro