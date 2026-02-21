Pensando en Australia

Radiografía de la F1 2026: ¿Quién llega mejor al debut tras la pretemporada?

Tras nueve jornadas de ensayos intensos entre Barcelona y Sakhir, la nueva era de la Fórmula 1 comienza a mostrar sus primeras cartas. Con monoplazas más lentos pero una fiabilidad sorprendente, el análisis de kilómetros recorridos revela el estado real de los 11 equipos. De la solidez de Mercedes al preocupante rodaje de Aston Martin, repasamos las estadísticas que definirán el inicio del campeonato.