Radiografía de la F1 2026: ¿Quién llega mejor al debut tras la pretemporada?

Es prematuro sentenciar la jerarquía por una vuelta rápida. Aunque Lewis Hamilton lideró en España y Charles Leclerc fue el único en bajar el 1'32" en Sakhir, la brecha con la generación anterior es notable.
Tras nueve jornadas de ensayos intensos entre Barcelona y Sakhir, la nueva era de la Fórmula 1 comienza a mostrar sus primeras cartas. Con monoplazas más lentos pero una fiabilidad sorprendente, el análisis de kilómetros recorridos revela el estado real de los 11 equipos. De la solidez de Mercedes al preocupante rodaje de Aston Martin, repasamos las estadísticas que definirán el inicio del campeonato.
Es prematuro sentenciar la jerarquía por una vuelta rápida. Aunque Lewis Hamilton lideró en España y Charles Leclerc fue el único en bajar el 1'32" en Sakhir, la brecha con la generación anterior es notable.
Comparando el tiempo de Leclerc con el 1'29"348 de Carlos Sainz (Williams) en 2025, los nuevos autos nacen, de entrada, 2.5 segundos más lentos.
Sin embargo, la intensidad de los tests superó las expectativas, disipando los temores iniciales sobre la fragilidad de los nuevos sistemas.
Tres nombres se destacaron por su consistencia física y mecánica, superando la barrera de los 3.000 km: George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) y Esteban Ocon (Alpine).
En la otra cara de la moneda, Lance Stroll vivió una pesadilla logística y técnica.
Entre fallos de programación y problemas mecánicos, el canadiense ni siquiera alcanzó los 800 km totales, dejando a Aston Martin en una posición vulnerable de cara a la primera carrera.
Tres escuderías rompieron el techo de los 6.000 km: Mercedes, Ferrari y, sorpresivamente, Haas. El equipo de Ayao Komatsu demostró una preparación de primer nivel, clave para recolectar datos en un año de cambios radicales.
Dato clave: Audi, en su estreno absoluto, rozó los 5.000 km de rodaje regular, un debut más que digno para la firma de los anillos. Por su parte, Williams compensó su ausencia en Barcelona con 4.000 km efectivos en solo seis días.
Como era de esperar por volumen de clientes, Mercedes lideró el kilometraje total superando los 20.000 km (media vuelta al mundo). No obstante, el dato revelador es la fiabilidad de los nuevos fabricantes:
Red Bull-Ford: Logró promedios de 5.000 km por equipo, a la par de motoristas históricos.
Honda (Aston Martin): Fue el punto débil de la pretemporada, sufriendo con las vibraciones y la integración del chasis.