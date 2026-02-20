La catedral de la resistencia

Le Mans 2026: Ferrari defiende su reinado en una edición récord del WEC

Cuarta ronda del FIA World Endurance Championship 2026, las 24 Horas de Le Mans vuelven a escena como uno de los desafíos más exigentes del automovilismo mundial. Con 18 Hypercar en pista, una LMGT3 multitudinaria y figuras consagradas junto a jóvenes talentos, la clásica francesa promete otra definición al límite en el legendario circuito de La Sarthe.