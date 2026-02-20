Le Mans 2026: Ferrari defiende su reinado en una edición récord del WEC

Como cuarta ronda del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) de la FIA 2026, Le Mans no necesita presentación.
Cuarta ronda del FIA World Endurance Championship 2026, las 24 Horas de Le Mans vuelven a escena como uno de los desafíos más exigentes del automovilismo mundial. Con 18 Hypercar en pista, una LMGT3 multitudinaria y figuras consagradas junto a jóvenes talentos, la clásica francesa promete otra definición al límite en el legendario circuito de La Sarthe.
Es una de las tres pruebas que componen la legendaria «Triple Corona» del automovilismo, junto con el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y las 500 Millas de Indianápolis en Estados Unidos. Desde su primera edición en 1923, se ha ganado una temible reputación como la prueba suprema de velocidad, habilidad y, sobre todo, resistencia.
Además, lo que antes era una prueba de durabilidad y resistencia se ha convertido ahora en una carrera de 24 horas, gracias a la sofisticación de la tecnología en el automovilismo moderno. Esto quedó demostrado tanto en 2024 como en 2025, cuando la victoria se decidió por poco más de 14 segundos.
Hace dos años, nada menos que nueve Hypercars terminaron en la misma vuelta, lo que significa que cada error se magnifica y cada retraso puede suponer un duro golpe para las esperanzas de victoria de un equipo.
En la categoría estrella de los Hypercar, se prevé otro choque de titanes. El prototipo 499P de Ferrari sigue invicto en La Sarthe desde que se incorporó a la competición en 2023 y el Cavallino Rampante aspira a lograr su cuarta victoria consecutiva esta temporada, tras haber ganado una vez cada uno de los autos de fábrica #50 y #51 y el auto privado #83 de AF Corse.
Sin embargo, la marca italiana se enfrentará sin duda a un reto aún más difícil en este 2026. El año pasado, Cadillac hizo historia en Le Mans al conseguir su primera pole position en la carrera, la primera para un fabricante estadounidense en casi seis décadas.
A los dos Cadillac Hertz Team JOTA V-Series.R que disputan la temporada completa se unirá un único coche de Cadillac WTR, lo que aumentará el número de hypercars a 18.
Además, en la máxima categoría, tanto Peugeot como Alpine buscarán un gran resultado en casa tras una carrera complicada en 2025. La última victoria de la marca francesa en La Sarthe fue en 2009 con el 908 HDi, mientras que la sequía de la segunda se remonta a 1978.
El múltiple campeón del mundo Toyota triunfó en Le Mans cinco veces consecutivas entre 2018 y 2022, y este año ha subido el listón, actualizando significativamente su rebautizado TR010 Hybrid Hypercar durante el invierno europeo en un intento por recuperar la ventaja.
BMW también apunta alto en su tercera campaña con el M Hybrid V8, mientras que el Valkyrie de Aston Martin mostró una fuerte progresión la temporada pasada y la marca premium de Hyundai, Genesis, se une a la grilla por primera vez tras un exhaustivo programa de desarrollo.
Con una alineación de pilotos estelar, encabezada por el bicampeón mundial y tres veces ganador de Le Mans, André Lotterer, la ambiciosa marca coreana claramente va en serio.
Si pilotos como Lotterer aportan experiencia, por el contrario, hay toda una serie de jóvenes promesas en la categoría Hypercar deseosas de brillar y reclamar su lugar como futuros líderes.
El ex campeón de la FIA Fórmula 2, Théo Pourchaire, saltará a la pista con Peugeot, mientras que su compatriota francés Victor Martins, otro ganador de carreras en la serie de acceso a la F1, debutará en las carreras de resistencia con Alpine esta temporada. Ambos recibirán, sin duda, el apoyo entusiasta de su público.
Un nutrido grupo de 25 participantes se enfrentará en LMGT3, una división famosa por sus carreras reñidas y sus duelos épicos.
El año pasado, cinco de las nueve marcas de la categoría ganaron una prueba del FIA WEC, las cuatro restantes subieron al podio y las cuatro primeras en La Sarthe cruzaron la línea de meta en la vuelta del líder. Además, este año hay un nuevo y sugerente participante, el ex piloto de Williams F1 Logan Sargeant, novato en el Ford Mustang de Proton Competition.
Los 18 participantes habituales del campeonato contarán con el refuerzo de siete incorporaciones, entre las que se incluyen las terceras inscripciones de TF Sport (Corvette) e Iron Lynx (Mercedes-AMG).
También participará un Corvette canadiense de 13 Autosport, así como el Aston Martin Vantage de Racing Spirit of Léman, dos Ferrari 296 de Kessel Racing —uno de los cuales será conducido por Lorenzo Patrese, hijo del subcampeón del mundo de F1 Riccardo Patrese, y un coche similar conducido por Richard Mille AF Corse, cuya alineación incluye a la piloto oficial de Ferrari, Lilou Wadoux.
Todos ellos tendrán un único objetivo: destronar al actual campeón del mundo, Manthey, cuyo Porsche 911 ha sido el referente en Le Mans desde la creación de la LMGT3.
En LMP2, finalmente, se han reunido 19 prototipos, con una serie de caras ya conocidas para los aficionados al FIA WEC. Grégoire Saucy y el piloto del McLaren Hypercar 2027 Mikkel Jensen estarán acompañados en la categoría por el recientemente nombrado piloto de pruebas y desarrollo de Peugeot, Alex Quinn.
La actual campeona de la F1 Academy y piloto de desarrollo de Mercedes-AMG F1, Doriane Pin; el dos veces ganador absoluto de Le Mans, Romain Dumas, que vuelve a la carrera por primera vez en tres años, y dos competidores con apellidos famosos, Pietro Fittipaldi y Enzo Trulli.