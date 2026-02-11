Inter Miami frenó su amistoso en Puerto Rico por una lesión de Messi

El cierre de la gira de pretemporada del Inter Miami en Puerto Rico quedó en pausa por una noticia que sacudió el plan. Lionel Messi se lesionó y el amistoso previsto ante Independiente del Valle no se jugará en la fecha original.
El capitán anunció en un video que arrastra una molestia y el Inter Miami confirmó una distensión/contractura en el isquiotibial izquierdo. Por eso se postergó el amistoso en Puerto Rico.
El propio capitán lo comunicó en un video: contó que en el último partido en Ecuador sintió una molestia, salió antes y, junto a la organización, decidieron suspender el encuentro. También agradeció el cariño del público y pidió reprogramación.
Horas después, el club publicó el parte médico. Informó que Messi no entrenó el miércoles 11 de febrero por una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo, sufrida en el amistoso ante Barcelona SC en Ecuador, y que el diagnóstico fue confirmado con estudios.
Inter Miami agregó que el regreso será progresivo y quedará sujeto a la evolución clínica y funcional en los próximos días. Por lo pronto, la prioridad es no forzar una zona sensible en plena carga física de pretemporada.
El partido ante Independiente del Valle fue reprogramado para el 26 de febrero, manteniendo como sede el estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón. La suspensión llegó cuando el evento ya estaba montado como cierre del tour.
En el horizonte asoma el inicio oficial: Inter Miami debutará en la MLS el sábado 21 de febrero ante LAFC, en Los Ángeles. La lesión abre un interrogante lógico sobre tiempos, aunque el club evitó dar plazos y apuntó al día a día.