Video: hinchas invadieron el campo para ver a Messi y la seguridad lo tiró al piso
El episodio ocurrió sobre el final del partido con Independiente del Valle, cuando el operativo intentó frenar a los aficionados que rompieron el cerco y se generó una escena de tensión que obligó a detener el juego por unos minutos.
La invasión de hinchas obligó a intervenir a la seguridad. Crédito: REUTERS.
El Inter Miami disputó su último amistoso de la pretemporada en Puerto Rico frente a Independiente del Valle. El encuentro se jugó en el estadio Juan Ramón Loubriel y terminó 2-1 a favor del equipo de Florida, con un gol de penal de Lionel Messi. Sin embargo, el foco estuvo puesto en un hecho que alteró el cierre del partido: el ingreso de fanáticos al campo de juego para acercarse al argentino.
El comienzo del partido se demoró por una situación inusual. Ambos equipos salieron a la cancha con indumentaria de color negro y, pese a los intentos por modificarla, el encuentro se disputó con camisetas prácticamente idénticas. Superado ese inconveniente, el desarrollo fue dinámico y con situaciones claras.
Inter Miami tomó la iniciativa y estuvo cerca de abrir el marcador en los primeros minutos, cuando Luis Suárez asistió a Santiago Morales, cuyo remate dio en el palo. Minutos más tarde, el propio Morales logró el 1-0 tras eludir al arquero. La reacción ecuatoriana llegó rápido: Patrik Mercado aprovechó una asistencia de Matías Perelló y estableció el empate con un remate potente.
Antes del descanso, Suárez volvió a generar peligro con un tiro libre que terminó en una atajada complicada de Guido Villar, quien debió salir lesionado y fue reemplazado por Miguel Peralta.
Messientróydefinióel partido
En el inicio del segundo tiempo se produjo el ingreso más esperado por el público. Messi saltó al campo y, en sus primeras intervenciones, generó juego y ocasiones. A los 62 minutos, el arquero argentino Rocco Ríos Novo sostuvo a su equipo con una doble atajada ante los avances de Independiente del Valle.
Inter Miami le ganó 2-1 a Independiente del Valle. Crédito: REUTERS.
El momento decisivo llegó a los 69 minutos, cuando una mano dentro del área derivó en penal para Inter Miami. Messi se hizo cargo de la ejecución y convirtió con un remate preciso para el 2-1 definitivo, desatando la euforia en las tribunas.
Hinchasingresaronal campo
Con el partido encaminado, varios aficionados lograron ingresar al terreno de juego con la intención de acercarse a Messi. Algunos alcanzaron a tocarlo, mientras que el personal de seguridad intentó intervenir de manera apresurada. En medio de la confusión, el propio futbolista terminó en el suelo al ser rodeado durante el operativo de protección.
Tras unos minutos de desorden, el encuentro pudo continuar y se consumó la victoria del equipo estadounidense. El episodio volvió a encender el debate sobre la seguridad en los partidos donde participa el astro argentino, especialmente en amistosos con alta expectativa del público local.
El triunfo marcó el cierre de la gira de pretemporada del club, que incluyó partidos en distintos países del continente. En su próximo compromiso oficial, Inter Miami continuará su camino en la Major League Soccer, con un calendario ajustado que también contempla la Concacaf Champions Cup.