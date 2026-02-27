Amistoso en Puerto Rico

Video: hinchas invadieron el campo para ver a Messi y la seguridad lo tiró al piso

El episodio ocurrió sobre el final del partido con Independiente del Valle, cuando el operativo intentó frenar a los aficionados que rompieron el cerco y se generó una escena de tensión que obligó a detener el juego por unos minutos.