Venezuela y Estados Unidos restablecen relaciones diplomáticas tras siete años

En un giro que redefine el tablero geopolítico de la región, los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos anunciaron este jueves el restablecimiento formal de sus relaciones diplomáticas y consulares.
El gobierno interino de Delcy Rodríguez y la administración de Donald Trump formalizaron el reinicio de vínculos consulares. Buscan estabilidad política y la recuperación de la industria petrolera.
El acuerdo, alcanzado tras siete años de ruptura total, marca el inicio de una "nueva etapa" tras la captura de Nicolás Maduro el pasado mes de enero y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina encargada de pilotar la transición.
El anuncio fue coordinado mediante comunicados simultáneos emitidos por el Departamento de Estado estadounidense y la Cancillería venezolana. Según el documento oficial, el objetivo primordial de esta normalización es "facilitar esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad política, apoyar la recuperación económica y avanzar hacia una transición democrática" en el país caribeño.
Los lazos entre Caracas y Washington permanecían fracturados desde enero de 2019. En aquel entonces, durante el primer mandato de Donald Trump, EE. UU. reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado, lo que llevó a Maduro a romper vínculos y expulsar al personal diplomático.
Sin embargo, la reciente "Operación Resolución Absoluta", que derivó en la detención de Maduro, alteró radicalmente el escenario.
Desde la llegada de Delcy Rodríguez al poder interino, los gestos de distensión se multiplicaron. La administración Trump, que ha mostrado un pragmatismo inusual en esta fase, envió a Caracas a figuras de alto peso como el secretario del Interior, Doug Burgum, y el secretario de Energía, Chris Wright.
Tras estas visitas, se selló el compromiso de reabrir embajadas y consulados, un paso vital para los millones de migrantes venezolanos y para la operatividad comercial.
Uno de los pilares que aceleró este acercamiento es el sector energético. Venezuela, poseedora de las mayores reservas de crudo del mundo, ha iniciado una reforma de su Ley de Hidrocarburos bajo la gestión de Rodríguez, permitiendo una mayor participación de capitales privados.
En este contexto, Washington autorizó recientemente a aerolíneas estadounidenses a reanudar vuelos directos a Caracas y ha comenzado a levantar sanciones específicas que pesaban sobre la industria petrolera.
"Este proceso debe redundar en la felicidad social y económica del pueblo venezolano", señaló el canciller Yván Gil, subrayando que la cooperación se basará en el respeto mutuo y la igualdad soberana.
A pesar del entusiasmo en los mercados, la comunidad internacional observa el proceso con cautela. El Departamento de Estado enfatizó que su compromiso sigue orientado a lograr un gobierno elegido democráticamente a través de un proceso por etapas.
Por su parte, el gobierno interino ha tomado medidas iniciales como la liberación de presos políticos y la firma de contratos con gigantes energéticos como Shell y Chevron.
El restablecimiento de relaciones no solo implica el regreso de los embajadores, sino también una coordinación en materia de seguridad regional y migración. Con este paso, se cierra uno de los capítulos más tensos de la diplomacia hemisférica, abriendo una ventana de oportunidad para una Venezuela que busca salir de su profunda crisis institucional y económica.