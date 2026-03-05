Repatriación

Tras 448 días detenido en Venezuela, Nahuel Gallo se reunió con Bullrich en el Congreso

La ex ministra de Seguridad se reunió en el Senado con el gendarme, liberado tras 448 días de detención en Venezuela. El encuentro fue a puertas cerradas y uno de los ejes fue el rol de la AFA en la repatriación.