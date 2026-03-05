Tras 448 días detenido en Venezuela, Nahuel Gallo se reunió con Bullrich en el Congreso
La ex ministra de Seguridad se reunió en el Senado con el gendarme, liberado tras 448 días de detención en Venezuela. El encuentro fue a puertas cerradas y uno de los ejes fue el rol de la AFA en la repatriación.
Patricia Bullrich recibió a Nahuel Gallo en su despacho del Senado.
Patricia Bullrich recibió este jueves por la tarde al gendarme Nahuel Gallo en su despacho del Senado. El efectivo volvió al país tras 448 días detenido en Venezuela y su caso quedó en el centro de una trama que mezcló diplomacia, política y una gestión inesperada.
Bullrich dijo que conversó “un rato largo” con Gallo y definió el intercambio como “muy importante”. Remarcó que siguió el caso desde el primer día, por su rol en el área de Seguridad en ese momento, y anticipó que el gendarme hablará más cuando esté en condiciones.
La senadora no había sido parte de la conferencia del miércoles en el Edificio Centinela, donde Gallo habló por primera vez tras su regreso. La reunión en el Congreso funcionó como otro capítulo del mismo regreso, esta vez con tono institucional y político.
Qué se habló puertas adentro
Aunque el encuentro fue a puertas cerradas, trascendió que uno de los temas fue el rol de la AFA en las gestiones que permitieron la repatriación. El punto genera ruido en el sistema político y también en el deportivo, por el momento que atraviesa la entidad.
Bullrich ya había dejado declaraciones públicas sobre esa “diplomacia paralela” y sobre el modo en que se resolvió el caso. En el Senado, el eje volvió a aparecer como una pieza central para reconstruir el camino que llevó a la liberación.
En el entorno de Gallo, el foco sigue puesto en la etapa posterior: recuperación personal, reinserción y el impacto de lo vivido. En su primera exposición, el gendarme evitó profundizar detalles del cautiverio y habló del peso psicológico que todavía arrastra.
Quiénes participaron y qué viene después
A la reunión se sumaron Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado; el libertario Agustín Monteverde; y el radical Maximiliano Abad. La foto política buscó mostrar respaldo transversal en un tema sensible para el oficialismo y para la agenda de seguridad.
Bullrich adelantó que Gallo seguirá en la Gendarmería. Dijo que primero atravesará un período de adaptación y luego retomará tareas, sin dar precisiones sobre tiempos o destino, en una lógica de cuidado tras una detención prolongada.
En paralelo, crece la expectativa por un eventual encuentro con Javier Milei. Por ahora no hubo confirmación pública de agenda, pero el regreso del gendarme se transformó en un tema de alta visibilidad para el Gobierno y sus aliados.