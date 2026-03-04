Primera aparición pública

Nahuel Gallo rompió el silencio tras 448 días detenido: "Fuimos una ficha de cambio"

En el edificio Centinela, el gendarme dio las primeras declaraciones tras regresar al país en su libración de Venezuela: describió el encierro en El Rodeo I como “tortura psicológica” y pidió no olvidar a los presos políticos que todavía quedan. El gobierno aseguró que “está sano y en casa”.