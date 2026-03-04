Nahuel Gallo rompió el silencio tras 448 días detenido: "Fuimos una ficha de cambio"

Después de 448 días detenido de forma clandestina, tomó el micrófono y, con la voz de a ratos temblando, Nahuel Gallo eligió contar su traumática vivencia en Venezuela.
En el edificio Centinela, el gendarme dio las primeras declaraciones tras regresar al país en su libración de Venezuela: describió el encierro en El Rodeo I como “tortura psicológica” y pidió no olvidar a los presos políticos que todavía quedan. El gobierno aseguró que “está sano y en casa”.
Desde las 15, en el edificio Centinela, el gendarme habló por primera vez en conferencia de prensa tras su regreso a la Argentina. Lo hizo acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno; y el jefe de la Gendarmería Nacional, comandante general Claudio Brilloni.
Gallo fue liberado el domingo pasado y su regreso se conoció por un comunicado de la AFA. En Ezeiza lo esperaron hasta las 4.30 de la madrugada. Allí se abrazó con su esposa, María Alexandra; con su hijo Víctor, de 3 años; con su madre, Griselda Heredia; y con funcionarios nacionales. Durante estos días, permaneció en Centinela, recibió visitas de autoridades, compartió un almuerzo institucional y se sometió a análisis médicos exhaustivos para evaluar su evolución “día a día”, según el esquema que maneja la fuerza.
En el Gobierno anticiparon que Javier Milei tiene previsto recibirlo en los próximos días, una vez que complete los exámenes médicos, con intención de otorgarle un reconocimiento. Y también remarcaron que trabajan en los mecanismos diplomáticos para la liberación de Germán Giuliani, el argentino que aún permanece detenido en Venezuela.
“No es fácil estar acá, delante de todos ustedes. Pero yo lo pedí”, dijo Gallo, ni bien tomó la palabra. Se detuvo un segundo. Respiró. Y soltó una confesión que ordenó el tono de toda su intervención: “Tengo muy escasa información de lo que ha pasado en estos 448 días. Pedí un momento para dar mi palabra y así informarles. Dar las gracias al Ministerio de Seguridad”.
En ese mismo pasaje, buscó despejar versiones que circularon sobre su estadía actual. “Estoy acá en Centinela. Yo he escuchado varias informaciones de que me tienen acá, pero no, esta es mi casa. Yo me siento parte de mi casa; es mi institución. La he defendido a mi institución y a mi bandera”, expresó.
Cuando habló del lugar donde estuvo detenido, Gallo dijo: "el Rodeo I no es un lugar muy bueno, es un lugar de bastante torturas psicológicas y no muy grata para contarla en estos momentos. Solamente con acordarme me titubea la boca”, dijo con la voz entrecortada.
En el relato, la palabra que repitió es “incertidumbre”. “Es cuestión de momentos, días, incertidumbre y un millón de pensamientos que uno no sabe qué va a pasar día a día”, relató. En ese punto, explicó que sacó aire por su hijo. “Gracias a Dios, mi fortaleza mental, mi día a día, pensar que tengo que estar bien por mi hijo, que lo amo con toda mi vida, es el que me mantuvo fuerte”, afirmó.
También relató el momento previo a recuperar la libertad. “Yo tuve la oportunidad de haber salido el domingo de libertad con mucha incertidumbre, porque no sabía si iba a ser en libertad o si iba a ser trasladado a otra unidad”, contó. Y pidió a la comunidad internacional que "no nos olvidemos de Venezuela. Venezuela está en una supuesta transición, pero esos políticos, esos presos políticos que están ahí, están esperando ser liberados, así sea por una amnistía, por lo que sea, pero están siendo esperados”.
En esa línea, pidió también por los extranjeros detenidos en Venezuela. “He conocido muchísimos venezolanos, muchísimos me han ayudado, así sea con una media, me han ayudado. Porque los extranjeros no teníamos visita, no teníamos llamada. Hablo por los veinticuatro extranjeros que siguen y todos los extranjeros que están en todos los otros penales. Yo hablo por el Rodeo I y le mando saludo a la C1, donde yo estuve desde el primer momento y donde quedan veinticuatro extranjeros más que están esperando ser liberados”, señaló. Y cerró: “Le mando saludo a esos chicos porque ellos son fuertes, me han acompañado, les he ayudado, les he dado fortaleza mental, porque no solamente ahí hay un país, ahí hay extranjeros secuestrados. Eso es lo que éramos. Y hasta el último día fuimos ficha de cambio. Y eso es feo”.
La ministra Alejandra Monteoliva abrió la conferencia con una frase que buscó fijar la primera certeza después del regreso: “Nahuel está sano, entero y en casa”. Luego, le habló a él, en clave de acompañamiento y cuidado del proceso: “Nosotros le dijimos y hemos sido muy claros en eso, de decirle: ‘son tus tiempos, es un proceso que se irá dando de a poco y como gobierno estamos acompañando este proceso junto a la Gendarmería, como desde aquel 9 de diciembre que nos enteramos de tu ausencia’”.
Por su parte, el comandante general Claudio Brilloni hizo foco en dos ejes: la salud y la pertenencia institucional. Remarcó que Gallo se encontró en buen estado y sostuvo que "su condición de gendarme sigue intacta y nunca se la ha perdido". Además, dejó una definición sobre el acompañamiento en estos meses: Acompañamos a la familia desde el primer minuto. Brindándole el apoyo necesario".
Luego, el canciller Pablo Quirno llevó el cierre institucional hacia el frente diplomático y la continuidad del caso en Venezuela, con un nombre que quedó sobre la mesa como pendiente urgente. "Al mismo tiempo, la Argentina va a seguir trabajando con la misma determinación para lograr la pronta liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, quien permanece detenido en Venezuela para que también pueda regresar a su país", afirmó.
En esa misma línea, reforzó el mensaje central del Gobierno: “La Argentina no abandona a sus ciudadanos”. Y explicó el criterio oficial para el manejo del tema: “El Gobierno toma muy en serio la seguridad de los argentinos y por eso trabajamos con la prudencia y reserva que este tipo de circunstancias requieren, ya que privilegiamos la vida de nuestros compatriotas”. Al darle la palabra a Gallo, dejó como consigna: “No vamos a parar hasta que cada argentino y cada ciudadano del mundo pueda volver a vivir en libertad en sus respectivos países".