Nahuel Gallo llegó a Argentina tras su liberación en Venezuela y se reencontró con su familia
El gendarme argentino había sido arrestado en diciembre de 2024 y permaneció más de 15 meses detenido. Su regreso marca el final de un caso que generó tensión diplomática y fuerte repercusión política.
Nahuel Gallo volviendo a Argentina luego de su liberación
El gendarme argentino Nahuel Galloregresó al país luego de haber sido liberado en Venezuela, donde permaneció detenido durante más de 15 meses. Su llegada se produjo este fin de semana y estuvo marcada por el reencuentro con su familia, que había seguido el caso desde Argentina con una intensa campaña pública para reclamar su liberación.
La noticia fue confirmada por autoridades argentinas y por su entorno cercano, que celebró el final de una etapa atravesada por incertidumbre y gestiones diplomáticas. La liberación del suboficial se dio en un contexto de cambios políticos en Venezuela y tras múltiples pedidos internacionales por su situación.
Reencuentro de Nahuel Gallo con su hijo
Un caso que tensó las relaciones bilaterales
Nahuel Agustín Gallo, suboficial de la Gendarmería Nacional, había sido detenido el 8 de diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela desde Colombia. Según la versión difundida por su familia y el gobierno argentino, el viaje tenía como objetivo reencontrarse con su pareja, la venezolana María Alexandra Gómez, y el hijo de ambos.
Sin embargo, las autoridades venezolanas lo acusaron de participar en actividades terroristas, lo que derivó en su arresto y posterior procesamiento. Desde entonces, su detención se convirtió en un tema de agenda internacional, con fuertes reclamos de organismos de derechos humanos y del Estado argentino, que denunció una detención arbitraria.
Gendarmería Nacional confirmo la liberacion de Nahuel Agustín Gallo
Durante su cautiverio, el gendarme permaneció incomunicado largos períodos y sin contacto regular con su familia ni asistencia consular, según denunciaron sus allegados. La situación generó pronunciamientos de organismos regionales y tensó aún más la relación entre Buenos Aires y Caracas, ya deteriorada por el conflicto diplomático entre ambos gobiernos.
El caso también tuvo un fuerte impacto político en Argentina, donde distintos sectores reclamaron su liberación y cuestionaron las condiciones en las que se produjo la detención. Con el paso de los meses, el nombre de Gallo se convirtió en símbolo de las tensiones bilaterales y del debate sobre presos extranjeros en Venezuela.
Liberación y regreso al país
La liberación se concretó a comienzos de marzo de 2026, luego de más de 440 días de detención. La confirmación llegó inicialmente a través de su esposa, quien comunicó que el gendarme había sido excarcelado y emprendía el regreso a la Argentina.
Su salida se dio en el marco de una serie de gestiones diplomáticas y mediaciones que involucraron a distintos actores internacionales. Informes periodísticos señalaron que el proceso incluyó intervenciones humanitarias y apoyo externo, en medio de un escenario político cambiante en Venezuela.
Tras su llegada al país, Gallo protagonizó un emotivo reencuentro con su familia, en especial con su hijo pequeño, con quien no había podido mantener contacto durante largos períodos. Su pareja había regresado previamente a Argentina junto al niño, luego de abandonar Venezuela meses antes.
El regreso del gendarme fue recibido con alivio por su entorno y por sectores que habían seguido el caso desde el inicio. Funcionarios nacionales destacaron el desenlace como resultado de gestiones sostenidas durante meses, mientras que familiares y allegados evitaron declaraciones extensas y priorizaron el ámbito privado.