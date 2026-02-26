Nahuel Gallo logró comunicarse con su familia tras 445 días
María Alexandra Gómez, esposa del efectivo detenido por el régimen de Maduro, confirmó que mantuvo el primer contacto telefónico desde su captura. "Me volvió el alma al cuerpo", expresó a través de sus redes sociales. El caso mantiene en vilo a la diplomacia argentina.
Un giro inesperado y cargado de emotividad se produjo en las últimas horas en el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra privado de su libertad en Venezuela. Después de un silencio absoluto que se prolongó durante 445 días, su esposa, María Alexandra Gómez, confirmó este jueves que finalmente pudo mantener una comunicación directa con él.
El contacto telefónico representa un alivio momentáneo para la familia, que atraviesa un calvario de incertidumbre desde que Gallo fue detenido en territorio venezolano hace más de un año y medio. "Me volvió el alma al cuerpo", manifestó Gómez a través de un mensaje difundido en la red social X, donde relató los detalles del breve pero vital intercambio.
El posteo de la esposa de Nahuel Gallo en X que confirma el llamado.
Un mensaje de fortaleza
Según detalló la mujer, Nahuel Gallo utilizó la llamada para llevar tranquilidad sobre su estado anímico, a pesar de las condiciones de su detención en un contexto de extrema tensión política y diplomática entre Buenos Aires y Caracas.
"Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes", compartió Gómez, visiblemente conmovida por haber escuchado la voz de su esposo tras casi 15 meses de incomunicación total.
La esposa del gendarme, que viene encabezando una incansable campaña por la visibilización del caso, aprovechó la oportunidad para renovar el pedido de libertad.
"Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia. #LibertadParaNahuel", sentenció en su publicación, la cual rápidamente cobró relevancia en los círculos políticos y gremiales que siguen de cerca la situación del personal de seguridad en el exterior.
El trasfondo de una detención diplomática
El caso de Nahuel Gallo no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la compleja red de detenciones de ciudadanos extranjeros que el gobierno de Nicolás Maduro ha efectuado bajo diversas acusaciones que, desde la Cancillería argentina y organismos de Derechos Humanos, han sido cuestionadas por su falta de transparencia.
Gallo, integrante de la Gendarmería Nacional Argentina, se encontraba en la región en circunstancias que aún son objeto de debate y reserva diplomática. Su detención se produjo en un momento de ruptura de relaciones fluidas entre ambos países, lo que dificultó durante meses cualquier tipo de asistencia consular efectiva o acceso a visitas.
Fuentes cercanas a la familia indicaron que el objetivo inmediato, tras lograr la fe de vida a través de la llamada, es conseguir que se formalicen los canales de defensa legal y se permitan visitas regulares.
La noticia del contacto telefónico llega en un momento donde la presión internacional sobre el sistema judicial venezolano se ha intensificado, y la familia de Gallo espera que este sea el primer paso hacia una pronta liberación y el regreso definitivo del gendarme a suelo argentino.