Detenido en Venezuela

Nahuel Gallo logró comunicarse con su familia tras 445 días

María Alexandra Gómez, esposa del efectivo detenido por el régimen de Maduro, confirmó que mantuvo el primer contacto telefónico desde su captura. "Me volvió el alma al cuerpo", expresó a través de sus redes sociales. El caso mantiene en vilo a la diplomacia argentina.