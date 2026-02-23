A cuentagotas: excarcelaron a presos políticos en la cárcel donde está Nahuel Gallo

Al menos 30 presos políticos salieron este lunes de la prisión El Rodeo I, en las afueras de Caracas, el mismo penal donde permanece detenido el gendarme argentino Nahuel Gallo.
La pareja de Gallo, María Alexandra Gómez, aseguró que no recibieron novedades sobre su situación. “Aún nada. Seguimos esperando”, dijo en declaraciones difundidas por medios argentinos.
Los excarcelados salieron por la puerta principal entre abrazos, aplausos y gritos de “¡Somos libres!”, según reportes que siguieron el operativo.
Las liberaciones se enmarcan en una ley de amnistía aprobada por el Parlamento venezolano, cuyo alcance sigue bajo seguimiento de organismos y familias de detenidos.
El proceso avanza de manera gradual. La ONG Foro Penal informó que, hasta la mañana de este lunes, se contabilizaban 65 amnistiados desde la entrada en vigencia de la norma.
En paralelo, familiares denunciaron que en El Rodeo I más de 200 detenidos iniciaron una huelga de hambre para exigir su liberación, al advertir que ciertos casos quedarían excluidos de los beneficios.
Mientras tanto, en el entorno de Nahuel Gallo sostienen la expectativa y el pedido de información oficial sobre su situación, en un penal que volvió a quedar en el centro de la atención pública por estas excarcelaciones.