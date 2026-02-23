Venezuela

A cuentagotas: excarcelaron a presos políticos en la cárcel donde está Nahuel Gallo

Al menos 30 presos políticos fueron liberados de El Rodeo I, en las afueras de Caracas, en el marco de la ley de amnistía aprobada este mes. La pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo dijo que aún no hay novedades.