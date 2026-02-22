Nahuel Gallo inició una huelga de hambre en Venezuela junto a más de 200 presos políticos

El gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, inició una huelga de hambre junto a otros presos políticos recluidos en la cárcel El Rodeo I, ubicada en las afueras de Caracas. La medida fue confirmada por su pareja y por organizaciones de derechos humanos, que alertaron sobre la situación de los detenidos y reclamaron su liberación.
Protesta en la cárcel El Rodeo I
La información fue difundida por familiares del argentino y por activistas que siguen el caso. Según trascendió, la protesta fue iniciada por un grupo que oscilaría entre un centenar y más de 200 reclusos, en su mayoría detenidos por motivos políticos, que reclaman libertad y mejores condiciones de detención.
Mirá tambiénVenezuela: abrirían el ingreso de familiares al penal donde está detenido Nahuel Gallo
La huelga se produce en medio de la polémica generada por la reciente ley de amnistía impulsada por el oficialismo venezolano. Diversas ONG señalaron que muchos presos quedaron excluidos del beneficio, lo que generó malestar entre los reclusos y sus familias.
De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, la pareja de Gallo aseguró que el argentino se encuentra entre los participantes de la protesta y responsabilizó a las autoridades del penal por cualquier deterioro en su estado de salud. También cuestionó la falta de información oficial sobre la situación de los detenidos.
Reclamos por la liberación
Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando ingresó a Venezuela, presuntamente para visitar a su familia. Desde entonces, organismos internacionales y el gobierno argentino denunciaron irregularidades en el proceso y calificaron el caso como una detención arbitraria.
La situación del gendarme se convirtió en un tema de tensión diplomática entre ambos países. En reiteradas oportunidades, familiares y organizaciones reclamaron su liberación y denunciaron violaciones a los derechos humanos, mientras que las autoridades venezolanas lo vincularon con delitos como espionaje o terrorismo.
Mirá tambiénOscuridad, humedad y tortura psicológica: cómo fue la detención de Nahuel Gallo
La protesta en El Rodeo I fue confirmada también por referentes de organizaciones como Foro Penal, que siguen la situación de presos políticos en el país caribeño. Desde ese espacio señalaron que los detenidos buscan visibilizar su situación ante la falta de avances concretos en las liberaciones.
La huelga ocurre en un contexto de cambios políticos en Venezuela, donde en las últimas semanas se impulsaron medidas para liberar a algunos presos políticos mediante una ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional. Sin embargo, activistas advierten que la aplicación de la norma es limitada y no alcanza a todos los casos.
Familiares de los detenidos manifestaron preocupación por el impacto que la protesta pueda tener en la salud de los reclusos, especialmente en un sistema penitenciario cuestionado por organismos internacionales. Además, reiteraron el pedido de intervención de organismos multilaterales para garantizar condiciones humanitarias y acelerar las liberaciones.
Mientras tanto, el caso de Gallo sigue generando repercusiones en Argentina, donde distintas voces políticas y sociales mantienen el reclamo por su regreso al país. La evolución de la huelga de hambre y las respuestas oficiales serán clave para determinar cómo continúa una situación que suma tensión en el plano regional y vuelve a poner en foco la situación de los presos políticos en Venezuela.