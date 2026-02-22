Protesta

Nahuel Gallo inició una huelga de hambre en Venezuela junto a más de 200 presos políticos

El gendarme argentino detenido desde 2024 se sumó a una protesta en la cárcel El Rodeo I. Familiares y organizaciones denuncian que la medida se debe a la exclusión de detenidos de la reciente ley de amnistía.