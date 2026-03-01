Expectativa por la posible liberación de Nahuel Gallo tras videos desde una cárcel en Carcacas

Según videos difundidos desde el interior del penal El Rodeo I, los presos aseguran que el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024 y considerado preso político por organizaciones internacionales, habría sido liberado.
En las grabaciones se lo escucha a él y a otros internos decir a sus familiares que Gallo fue excarcelado, lo que generó inmediata repercusión y expectativa en Argentina.
Hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de las autoridades venezolanas sobre la liberación de Gallo; la información proviene únicamente de las versiones y videos que circulan desde el penal.
La familia de Gallo y el Gobierno argentino habían mantenido reclamos constantes por su liberación durante más de un año.
Especulaciones
La difusión de estos clips ocurre en el marco de un proceso más amplio de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, tras la aprobación de una ley de amnistía. En las últimas semanas y meses se registraron decenas de liberaciones de detenidos por motivos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, algunas de las cuales fueron ratificadas por organismos internacionales y ONG.
Estos movimientos coincidieron con dos instancias previas. El viernes, la pareja del gendarme María Alexandra Gómez y la activista venezolana Elisa Trotta estuvieron en la embajada de los Estados Unidos con Peter Lamelas, que prometió seguir comprometido con el tema.
Por otra parte, en las últimas horas también se canceló un viaje del hermano menor de Nahuel, Kevin Gallo, a Venezuela. El joven iba a ir por su cuenta con una misión paralela de canales opositores al gobierno, cuya identidad se preserva por razones de seguridad. Pero ese viaje se abortó a último momento.
Este domingo por la tarde, María Alexandra Gómez posteó en su cuenta de X que no tenía información sobre el paradero de su pareja, "pero estamos esperando noticias positivas después de 448 días de injusticias".