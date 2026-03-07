Reportaron ataques aéreos en Teherán: se incendió el aeropuerto Mehrabad

El aeropuerto Mehrabad, ubicado en Teherán, se incendió luego de los ataques aéreos registrados en la capital de Irán, en el marco de la ofensiva militar anunciada por Israel contra objetivos en el país persa.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron en la madrugada del sábado una oleada de bombardeos "a gran escala" contra objetivos gubernamentales en la capital iraní.
Medios estatales iraníes informaron que se escucharon fuertes explosiones en distintos puntos de la ciudad y que columnas de humo eran visibles tanto en el sector este como en el oeste de la capital.
Las detonaciones se produjeron después de que el ejército israelí confirmara el inicio de una nueva ola de bombardeos contra objetivos en Teherán.
El reporte de la emisora estatal iraní aseguró que uno de los puntos alcanzados fue el aeropuerto Mehrabad, donde se observaron llamas y humo tras los impactos. El complejo aeroportuario se encuentra en la zona occidental de la ciudad y es uno de los principales nodos aéreos del país.
En paralelo, medios iraníes señalaron que Irán respondió con ataques contra la ciudad de Tel Aviv, principal centro económico de Israel, en una nueva escalada del conflicto entre ambos países.
La ofensiva y las respuestas militares profundizan la tensión en Medio Oriente, en medio de un intercambio de ataques que involucra a las principales ciudades de ambos países y mantiene en alerta a la región.
Israel informó que lanzó ataques “a gran escala” contra objetivos en Teherán, en una nueva escalada del conflicto con Irán. El anuncio se produjo después de que medios estatales iraníes reportaran una explosión en la zona oeste de la capital.
Según indicó el ejército israelí, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una oleada de bombardeos contra objetivos gubernamentales en la ciudad, en el marco de la ofensiva militar que se desarrolla entre ambos países.
Previamente, las FDI habían detectado una nueva ronda de misiles iraníes dirigidos hacia Israel, lo que derivó en alertas en distintas zonas del país. En Tel Aviv, principal centro económico israelí, se escucharon varias explosiones tras los lanzamientos.
Sin embargo, los servicios de emergencia Magen David Adom señalaron que no se registraron víctimas, mientras que el ejército comunicó posteriormente que la población podía abandonar los refugios en todas las regiones del territorio.