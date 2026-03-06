Tensión extrema en Medio Oriente

Estados Unidos hunde un buque iraní y denuncian ataques masivos con drones en Irak

En una escalada bélica sin precedentes en la región, el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) confirmó la destrucción de una unidad naval de gran porte perteneciente a Teherán. En simultáneo, bases estratégicas que albergan tropas norteamericanas en Bagdad y el Kurdistán iraquí fueron blanco de ofensivas aéreas coordinadas.