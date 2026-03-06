Estados Unidos hunde un buque iraní y denuncian ataques masivos con drones en Irak
En una escalada bélica sin precedentes en la región, el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) confirmó la destrucción de una unidad naval de gran porte perteneciente a Teherán. En simultáneo, bases estratégicas que albergan tropas norteamericanas en Bagdad y el Kurdistán iraquí fueron blanco de ofensivas aéreas coordinadas.
Escombros de edificios destruido luego de un ataque de drones en un depósito de armas en la ciudad de Dekala, en la región del Kurdistán iraquí. REUTERS/Stringer/File Photo
La estabilidad en Medio Oriente pende de un hilo tras una jornada de enfrentamientos directos que marca un nuevo máximo de tensión entre Washington y Teherán. Según informó el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), fuerzas estadounidenses lograron destruir un buque de guerra iraní de dimensiones similares a las de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial.
La embarcación, que formaba parte del eje operativo de la Marina de Irán, quedó envuelta en llamas tras el impacto, consolidando una serie de pérdidas navales para el régimen persa que ya superan las 30 unidades neutralizadas.
Ofensiva sobre la Base Victoria en Bagdad
Mientras el conflicto se agudiza en el mar, el territorio iraquí se convirtió en un polvorín. Un dron no identificado impactó contra la Base Victoria, una instalación logística clave de Estados Unidos ubicada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bagdad.
Un buque de la Armada de Sri Lanka se acerca a un buque iraní durante una operación de rescate. Armada de Sri Lanka/Folleto
Fuentes oficiales confirmaron que, horas antes del impacto, la defensa antiaérea iraquí había logrado interceptar un dispositivo similar en la misma zona. El general Saad Maan, jefe de la Unidad de Medios de Seguridad de Irak, señaló que aunque este último ataque no dejó víctimas fatales, la vulnerabilidad de los puntos estratégicos y del tráfico aéreo civil en la capital es "extrema".
El Kurdistán bajo fuego de la Guardia Revolucionaria
La situación alcanzó tintes críticos en Erbil, la capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí. Allí, la base militar estadounidense fue blanco de una lluvia de "decenas de drones". En un movimiento que elimina cualquier rastro de ambigüedad, la Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó públicamente la autoría de la ofensiva.
Según el comunicado oficial de Teherán, estos ataques representan una "respuesta directa" a las operaciones previas de Estados Unidos e Israel en la región. El clima de hostilidad se ha visto alimentado, además, por el fuerte impacto simbólico y político tras el fallecimiento del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, evento que ha radicalizado la postura de las milicias pro-iraníes en todo el arco regional.
Un bombardero B1-B de la USAF se prepara para aterrizar en la base aérea RAF Fairford, que también alberga personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), en medio del conflicto. REUTERS/Toby Melville
Un escenario de guerra fragmentada
Los reportes de ataques se multiplicaron durante las últimas horas en otras provincias iraquíes. En Nasiriyá, la base aérea de Imam Ali sufrió bombardeos que están bajo investigación, mientras que en Saladino se registró otra incursión con naves no tripuladas.
El uso de drones se ha consolidado como el arma predilecta en este intercambio de agresiones, permitiendo ataques precisos contra infraestructuras logísticas y diplomáticas. Las autoridades iraquíes, atrapadas en medio de una disputa ajena, han manifestado su profunda preocupación por la incapacidad de garantizar la seguridad de su espacio aéreo ante el choque de potencias extranjeras en su propio suelo.
La destrucción del buque iraní y la respuesta coordinada con drones sobre bases iraquíes marcan el fin de la etapa de "guerra en las sombras". Hoy, el enfrentamiento es abierto y directo. La comunidad internacional observa con alarma un tablero donde cualquier error de cálculo podría desencadenar un conflicto regional de consecuencias impredecibles para la seguridad global y el mercado energético.