Crece la tensión

Israel lanzó una ofensiva “a gran escala” contra Hezbollah en Beirut

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que atacaron centros de mando e instalaciones vinculadas a Hezbollah en los suburbios del sur de la capital libanesa. La ofensiva se produjo tras advertencias de evacuación masiva y en medio de un nuevo aumento de la violencia entre ambas partes.