Irán intensificó sus represalias y crecen las evacuaciones: drones, misiles y alerta fuera de Medio Oriente

La guerra en Medio Oriente sumó este jueves 5 de marzo otro giro inquietante: Irán volvió a lanzar ataques de represalia y, al mismo tiempo, se profundizó el movimiento de evacuaciones y alertas en varios puntos del mapa regional.
Irán lanzó nuevos ataques con drones y misiles mientras Israel amplió órdenes de evacuación en Beirut. Qatar informó interceptaciones en Doha y la tensión llegó al Cáucaso por un ataque con drones que Irán negó.
La guerra en Medio Oriente sumó este jueves 5 de marzo otro giro inquietante: Irán volvió a lanzar ataques de represalia y, al mismo tiempo, se profundizó el movimiento de evacuaciones y alertas en varios puntos del mapa regional.
En paralelo, empezaron a aparecer señales de un “derrame” hacia afuera del corazón del conflicto. Hubo reportes de un ataque con drones en territorio de Azerbaiyán —que Teherán negó— y los gobiernos europeos aceleraron decisiones defensivas para proteger bases y socios.
En las últimas horas se registró una nueva oleada de acciones iraníes con drones y misiles, dirigida a distintos puntos del tablero. Emiratos informó heridos tras un impacto en Abu Dhabi y Qatar reportó que sus defensas interceptaron misiles sobre Doha, en un episodio que volvió a encender alarmas en el Golfo.
La magnitud del intercambio también alimenta una sensación de “guerra en capas”: ataques, represalias, interceptaciones y advertencias se superponen sin una línea clara de final. Con ese telón de fondo, varios países intensificaron sus planes para sacar personal y ciudadanos de la región.
La escalada es, además, de comunicación. Irán sostuvo versiones sobre golpes a objetivos militares y mostró músculo en su narrativa interna, mientras que del lado occidental se buscó contener daños y blindar infraestructuras críticas. En este clima, cada anuncio suma tensión, aun cuando luego sea desmentido.
En Líbano, Israel emitió nuevas advertencias de evacuación en los suburbios del sur de Beirut. El cambio fue significativo: dejó de apuntar a edificios puntuales y pasó a abarcar barrios completos, con el impacto que eso implica en una zona densamente poblada.
La decisión se da en el marco de la expansión del conflicto hacia el frente libanés, con Hezbollah como actor clave. En el terreno, la dinámica es conocida: cohetes, bombardeos, promesas de represalia y un costo civil que crece a medida que el combate se acerca a zonas urbanas.
El efecto inmediato es el desplazamiento. Familias enteras se mueven con lo puesto, mientras los gobiernos intentan ordenar rutas, refugios y asistencia. Para una ciudad como Beirut, con antecedentes de crisis prolongadas, el salto a una evacuación masiva es un golpe directo a su frágil normalidad.
En Irak, el Gobierno Regional del Kurdistán salió a negar reportes sobre un supuesto envío de grupos armados para infiltrarse en Irán. Lo calificó como “completamente infundado” y aseguró que no participa de campañas para intensificar conflictos regionales.
El punto no es menor: la región kurda suele quedar atrapada en tensiones cruzadas y en acusaciones que, a veces, sirven como prólogo de operaciones “preventivas”. En ese marco, las autoridades pidieron protección para su territorio y para civiles, en un contexto donde los márgenes de seguridad se achican.
La advertencia de milicias proiraníes en Irak —con referencias a que intereses europeos podrían convertirse en “objetivos legítimos” si respaldan operaciones— terminó de completar un cuadro de inestabilidad donde el riesgo ya no está concentrado en un solo país.
El conflicto también rozó el Cáucaso. Azerbaiyán denunció un ataque con drones que impactó en la región de Najicheván, con daños en una terminal aeroportuaria y heridos. El presidente Ilham Aliyev lo calificó como un acto “cobarde” y anunció medidas de respuesta.
Irán negó haber lanzado esos drones, pero el episodio encendió una alarma extra: es el primer hecho de este tipo sobre un Estado de esa zona desde el inicio de la guerra, y suma un frente potencialmente explosivo por las alianzas, los corredores energéticos y la sensibilidad geopolítica.
La preocupación se multiplica porque la región no solo es estratégica por su ubicación. También es clave por sus infraestructuras y rutas. En un escenario de tensión regional, cualquier incidente puede escalar rápido si se interpreta como un salto deliberado de la guerra a otra frontera.
En respuesta, Europa empezó a mover piezas. Francia autorizó el uso de una base aérea en su territorio para aeronaves estadounidenses no combatientes, con garantías de que no serán utilizadas en operaciones ofensivas, sino para tareas de apoyo y defensa de socios regionales.
Al mismo tiempo, Reino Unido confirmó el envío de cuatro cazas Typhoon adicionales a Qatar, con el objetivo de reforzar operaciones defensivas en el Golfo. La decisión se lee como un mensaje doble: contención en la región y respaldo a socios bajo amenaza.
También crece la sensibilidad por Chipre, donde bases y posiciones europeas quedaron bajo un nivel de exposición mayor. En una guerra donde los drones y los misiles aparecen como herramientas recurrentes, la defensa aérea y la protección de instalaciones se volvieron prioridad.
Mientras el intercambio militar domina los titulares, en Irán se registraron movilizaciones nocturnas y escenas de duelo por la muerte del líder supremo. En la calle conviven luto, nacionalismo y una presión social que se acumula bajo el impacto de la guerra.
A ese cuadro se le suma un dato clave: el apagón de internet se prolongó por más de cinco días, lo que restringe el flujo de información y multiplica rumores. En tiempos de guerra, el control del relato se vuelve un frente más, y la incertidumbre crece cuando el país se cierra.
En este escenario, lo que se ve es un mapa en expansión: Golfo, Líbano, Irak, Cáucaso y Europa reaccionando. La guerra ya no se mide solo por los ataques del día, sino por la cantidad de puertas que abre alrededor.
Con información de CNN y The Guardian