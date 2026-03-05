Escalada global

Irán intensificó sus represalias y crecen las evacuaciones: drones, misiles y alerta fuera de Medio Oriente

Irán lanzó nuevos ataques con drones y misiles mientras Israel amplió órdenes de evacuación en Beirut. Qatar informó interceptaciones en Doha y la tensión llegó al Cáucaso por un ataque con drones que Irán negó.