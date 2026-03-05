La guerra en Medio Oriente prende alarmas por los chips en Corea del Sur

Corea del Sur advirtió que una escalada prolongada del conflicto entre EE.UU., Israel e Irán podría interrumpir el abastecimiento de materiales críticos y elevar costos de energía y logística, en una industria que hoy provee cerca de dos tercios de las memorias del mundo.
El diputado oficialista surcoreano Kim Young-bae dijo que ejecutivos del sector le plantearon la posibilidad de disrupciones en la producción si determinados materiales dejan de llegar desde Medio Oriente, y citó como ejemplo al helio, clave para la gestión térmica en la fabricación de semiconductores.
La agencia internacional Reuters precisó que el helio no tiene alternativas viables y que se produce en pocos países, con Qatar entre los principales jugadores del mercado.
Costos en alza
El mismo legislador advirtió que un conflicto extendido puede traducirse en mayores costos de energía y precios, una variable especialmente sensible para las plantas de chips.
En paralelo, la industria ya viene operando con presión extra: Reuters remarcó cuellos de botella por el salto de demanda de chips vinculados a data centers de IA, que también ajustó la oferta para otros rubros (smartphones, notebooks, autos).
En este escenario, SK Hynix sostuvo que hace tiempo diversificó proveedores y que cuenta con inventario suficiente de helio, mientras Samsung declinó hacer comentarios. TSMC y GlobalFoundries, en tanto, dijeron que monitorean la situación y activaron planes de mitigación.
Dependencias y “plan B”
El Ministerio de Industria surcoreano señaló que el país depende del Medio Oriente para 14 ítems de la cadena de suministro del sector —incluidos bromo y equipos de inspección—, aunque sostuvo que muchos pueden conseguirse localmente o en otros mercados.
Además del lado “insumos”, la advertencia incluye el lado “demanda”: la industria surcoreana teme que la crisis enfríe proyectos de centros de datos de IA en Medio Oriente, lo que podría moderar compras futuras de chips. Reuters citó como señal de alarma que Amazon informó daños en algunos data centers en Emiratos Árabes Unidos y Bahréin tras ataques con drones.