Putin habló por teléfono con el presidente de Irán y se involucra de forma directa

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha mantenido este viernes una conversación telefónica con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, por primera vez desde el inicio de los ataques entre Estados Unidos, Israel y el país persa
El presidente ruso tuvo un diálogo con Masud Pezeshkian, mientras crecen los informes respecto a su colaboración en materia de inteligencia.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha mantenido este viernes una conversación telefónica con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, por primera vez desde el inicio de los ataques entre Estados Unidos, Israel y el país persa
Durante la llamada, el mandatario ruso expresó a su par sus "condolencias" por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, su familia y miembros de la cúpula militar, así como por las víctimas civiles, según el comunicado del Kremlin, el cual ya se involucra de forma pública en el conflicto de Medio Oriente.
Asimismo, Putin reiteró la postura de Moscú sobre la necesidad de un cese inmediato de las hostilidades y de retomar una solución político-diplomática en Irán y en Oriente Medio. Al respecto, el mandatario ruso señaló "que está en contacto constante con los líderes de los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo".
A su vez, Pezeshkian agradeció a Putin la solidaridad de Rusia con el pueblo iraní, "que defiende la soberanía e independencia de su patria", y le informó detalladamente "sobre el desarrollo de la situación en el marco de la actual fase aguda del conflicto". Las partes acordaron continuar los contactos a través de diversos canales, concluye el comunicado.
Rusia está proporcionando a Irán información de localización para atacar a las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, la primera indicación de que otro gran adversario de Estados Unidos está participando —aunque sea indirectamente— en la guerra, según tres funcionarios familiarizados con la inteligencia que oficiaron de fuente a The Washington Post.
La asistencia, que no se había reportado previamente, indica que el conflicto, que se expande rápidamente, ahora cuenta con uno de los principales competidores nucleares de Estados Unidos, dotado de exquisitas capacidades de inteligencia.
Desde que la guerra comenzó el sábado, Rusia ha transmitido a Irán la ubicación de activos militares estadounidenses, incluidos buques de guerra y aeronaves, dijeron los tres funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto.
La embajada rusa en Washington no respondió a una solicitud de comentarios. Moscú ha pedido el fin de la guerra, a la que calificó de “acto de agresión armada no provocado”.