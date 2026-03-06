Sigue la disputa entre Hungría y Ucrania en medio de la guerra de Rusia

Hungría atribuye el corte del tránsito de bienes vitales a Ucrania en medio de una disputa petrolera entre ambos países, según comunicados oficiales que sostienen que la medida responde a una decisión política deliberada. La versión húngara contrapone la suspensión del flujo de petróleo y otros bienes con la explicación de Kiev, que atribuye el corte a daños por ataques con drones rusos.
La disputa entre Hungría y Ucrania continúa con acusaciones cruzadas sobre el origen y la intención del corte. Desde Budapest se insiste en que la suspensión del tránsito busca proteger intereses nacionales vinculados a la infraestructura petrolera, mientras que desde Kiev se rechaza esa lectura y se afirma que lo que ocurrió son daños provocados por un ataque externo que afectó el transporte de combustibles y bienes.
El primer ministro Viktor Orbán afirmó el 25 de febrero que Ucrania planea sabotear sitios energéticos en Hungría, un reclamo que alimenta la tensión sobre el tránsito de petróleo por oleoductos regionales. Hungría y Eslovaquia, por su parte, acusan a Bruselas de no actuar frente al bloqueo del oleoducto Druzhba que atribuyen a decisiones ucranianas, y presentan la controversia como un conflicto diplomático sobre recursos petroleros y logística del suministro.
Viktor Orban, primer ministro de Hungría. Crédito: REUTERS/Bernadett Szabo
Ante ese escenario, la palabra corte aparece en ambos relatos: Budapest sostiene que hay una suspensión política del flujo de bienes vitales hacia Ucrania, y Kiev replica que el corte se debió a daños por drones rusos que afectaron instalaciones y transporte de hidrocarburos y otros bienes esenciales.
Suspensión por parte de Hungría del tránsito de bienes vitales a Ucrania por disputa petrolera
Kiev denuncia que Budapest tomó como "rehenes" a siete empleados de un banco ucraniano en Budapest y reclama su liberación inmediata, según fuentes ucranianas que difundieron la protesta diplomática. La información verificada indica que Hungría expulsó a siete empleados en el marco de la disputa, aunque no se especifica la entidad empleadora de las personas expulsadas.
Volodymyr Zelenskiy, presidente de Ucrania. Crédito: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Las partes usan la situación de los empleados como elemento de presión en la disputa: desde Ucrania se habla de retención y de rehenes para subrayar el impacto humano de la crisis, y desde Hungría se informa de expulsiones sin detallar a qué institución pertenecían los empleados que fueron afectados. Ese intercambio añade un componente personal a la controversia petrolera y al bloqueo del tránsito de bienes.
Retención de siete empleados bancarios por Hungría, según Ucrania
La exigencia ucraniana de liberar a los siete empleados se presenta como una demanda diplomática concreta en medio de las acusaciones sobre la suspensión del suministro petrolero y del tránsito de bienes vitales. No hay en la información disponible detalles sobre la identidad del banco ni sobre la fecha exacta de las expulsiones más allá del contexto que vincula ambos hechos con la disputa entre los gobiernos.
En el plano institucional, la disputa petrolera elevó las tensiones regionales y provocó señalamientos mutuos sobre el origen del corte en el tránsito de petróleo y otros bienes. Hungría remarca la decisión política y la suspensión como respuesta a riesgos de seguridad energética, mientras que Ucrania insiste en la versión del ataque con drones como causa material del corte.
Bruselas fue acusada por Hungría y Eslovaquia de no actuar frente al bloqueo del oleoducto Druzhba atribuido a acciones ucranianas, una queja que ubica a la Unión Europea como actor señalado por inacción frente a la interrupción de suministros.
Como consecuencia humana y diplomática, la disputa ya generó expulsiones y reclamaciones formales: la expulsión de siete empleados y la denuncia de retención de personal constituyen el efecto inmediato sobre personas y relaciones institucionales entre Budapest y Kiev, que mantienen posiciones opuestas sobre la suspensión del tránsito de bienes vitales.