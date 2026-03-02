#HOY:

Cuatro años de la invasión

La guerra energética que tensa aún más la situación de Europa del Este

Ucrania no sólo combate ante Rusia, sino también frente a Hungría y Eslovaquia. Vetos en la Unión Europea y regiones si suministros de gas o electricidad.

Cañería del oleoducto Druzhba en Szazhalombatta, Hungría. Crédito: REUTERS/Bernadett SzaboCañería del oleoducto Druzhba en Szazhalombatta, Hungría. Crédito: REUTERS/Bernadett Szabo
Esta semana se cumplieron cuatro años del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania con la invasión de las fuerzas del Kremlin que, inicialmente, pretendían llegar a Kiev en pocas horas y terminaron estableciendo un conflicto de desgaste sobre las poco alteradas fronteras.

El choque entre Vladimir Putin y Volodymir Zelenski, que también posee una dilatada resolución por parte de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, cuenta con una discusión paralela en el seno de la Unión Europea (UE).

Eslovaquia y Hungría, los más cercanos a Moscú dentro del bloque europeo, han intensificado su rechazo a las medidas en favor del gobierno ucraniano, con quien poseen una disputa energética de cortes mutuos de suministros.

Presiones energéticas

El año pasado el gobierno de Volodímir Zelenski endureció las sanciones contra Lukoil, la mayor petrolera privada de Rusia. Kiev prohibió que el crudo de esta compañía transite por su territorio, bloqueando de facto cerca del 33% de las importaciones de Hungría y una parte sustancial de las de Eslovaquia.

El argumento es que es una medida de coherencia ya que “no puede permitir que la sangre de la guerra fluya por sus propias tuberías para financiar la invasión”.

Las reacciones de Budapest y Bratislava, que gozan de una exención de la UE para importar crudo ruso por oleoducto, no sólo fue calificar la medida de “chantaje energético”, sino también sostener sus vetos en la UE, los cuales en ocasiones son levantados.

FILE PHOTO: Hungary's Prime Minister Viktor Orban arrives for an informal EU leaders' retreat at the Palais d'Egmont in Brussels, Belgium on February 3, 2025. NICOLAS TUCAT/Pool via REUTERS/File PhotoViktor Orban, primer ministro de Hungría. Crédito: NICOLAS TUCAT/REUTERS

En el más reciente de los episodios fue la suspensión concreta del suministro eléctrico por parte de eslovacos y húngaros hacia ucranianos. En el caso puntual de Bratislava, se decretó el estado de emergencia petrolero, de modo que la refinería de petróleo eslovaca debería satisfacer sólo la demanda interna.

El gobierno de Viktor Orbán en Hungría fue el primero en suspender los suministros de gasóleo a Ucrania la semana pasada, también en respuesta al cierre del oleoducto de la Amistad (Druzhba).

FILE PHOTO: The receiver station of the Druzhba oil pipeline between Hungary and Russia is seen at the Hungarian MOL Group's Danube Refinery in Szazhalombatta, Hungary, May 18, 2022. REUTERS/Bernadett Szabo/File PhotoCañería del oleoducto Druzhba en Szazhalombatta, Hungría. Crédito: REUTERS/Bernadett Szabo

Kiev argumenta que los ataques con drones del mes de enero, que también tuvieron blancos energéticos cruzados entre ucraninos y rusos, dañaron el oleoducto. Los dos afectados indican que ya no existen limitaciones técnicas.

Los líderes

Viktor Orban, quien atraviesa un 2026 complejo de cara a la reelección, es primer ministro de Hungría desde 2010 y representa una figura conservadora clave en Europa para los intereses económicos rusos.

Situación similar la de Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, quien atraviesa desde 2023 su tercer periodo no consecutivo en el cargo. Desde principios de siglo toma una postura pro-rusa.

FILE PHOTO: Slovak Prime Minister Robert Fico attends an event to mark the 130th anniversary of construction of the Maria Valeria Bridge in Esztergom, Hungary, September 28, 2025. REUTERS/Bernadett Szabo/File PhotoRobert Fico, el primer ministro de Eslovaquia. Crédito: REUTERS/Bernadett Szabo

Andrej Babis lleva sólo un par de meses en el cargo de primer ministro de Chequia, pero sus antecedentes y posturas de campaña respecto a Ucrania, dan a entender que se sumaría a este mini bloque. Su país no se ve afectado de forma directa por las disputas energéticas.

La postura en la Unión Europea

El primero en realizar el anuncio fue Hungría y luego se sumó Eslovaquia. Orban comunicó que bloquearán el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y restringirán el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia.

Ucrania
Rusia

