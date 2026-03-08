#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Sucesor del ayatola Jamenei

Trump dice que el próximo líder de Irán no "durará mucho"

El presidente estadounidense sostiene que el nuevo guía de Teherán debe obtener primero el visto bueno de la Casa Blanca. El régimen teocrático elige a su nuevo guía en secreto, en medio de ataques a instalaciones petroleras.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, antes de abordar el Air Force One. Foto: REUTERS/ Kevin Lamarque.El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, antes de abordar el Air Force One. Foto: REUTERS/ Kevin Lamarque.
Seguinos en
Por: 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que el próximo líder supremo de Irán "no durará mucho" si Teherán no obtiene primero su visto bueno. "Tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró a ABC News.

Medios estatales iraníes reportaron este domingo que la Asamblea de Expertos de Irán ya designó al nuevo guía supremo que comandará al país en pleno conflicto bélico con Israel y Estados Unidos, según indicaron este domingo miembros de la instancia clerical. La decisión surge para llenar el vacío de poder tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei, quien fuera asesinado el pasado 28 de febrero en una oleada de ataques combinados.

Mirá tambiénIsrael bombardeó las reservas de petróleo en Teherán y advierte que la ofensiva "no se detendrá"

Trump no descartó aceptar a un sucesor vinculado al antiguo régimen de los ayatolás siempre que sea un "buen líder" y explicó que la actual ofensiva militar responde a la intención de Irán de "apoderarse de todo Medio Oriente".

Pese a la relevancia del nombramiento, el régimen optó por el hermetismo y no reveló la identidad del elegido. "El voto para designar al guía tuvo lugar y el guía fue elegido", declaró Ahmad Alamolhoda, integrante del cuerpo de expertos, quien anticipó que el nombre será anunciado en una etapa posterior.

"Posición mayoritaria"

La celeridad de la elección responde a la necesidad de estabilizar el mando de la nación persa, que se encuentra seriamente asediada desde hace una semana, en medio del conflicto bélico que se despliega sobre Medio Oriente.

FILE PHOTO: A woman gestures while holding an image of Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, on the day of an anti-Israeli and U.S. rally, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 6, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File PhotoPersonas se manifiestan en recuerdo del Ayatola de Iran Ali Khamenei, tras ser asesinado por los bombaerdeos de EE.UU. e Israel. Foto: Majid Asgaripour / WANA.

En este sentido, Mohsen Heydari, representante de la provincia de Juzestán, compartió que "el candidato más apropiado, aprobado por la mayoría de la asamblea de expertos, ya fue designado".

﻿En la misma línea, el clérigo Mohamad Mehdi Mirbagheri confirmó a través de un video difundido por la agencia Fars que se adoptó "una opinión firme, que refleja la posición mayoritaria".

Mientras el nombre se mantiene bajo siete llaves, las versiones más fuertes apuntan a que Mojtaba Jamenei hijo del líder fallecido, podría ser el sucesor, manteniendo así la línea de mando familiar.

Fuego en suministros

La designación ocurre en un clima de extrema hostilidad, marcado por el reciente bombardeo de aviones enemigos contra cinco instalaciones petroleras en la capital iraní y la provincia de Alborz.

Incendio en el aeropuerto Mehrabad de Teherán.Incendio en el aeropuerto Mehrabad de Teherán.

Keramat Veyskarami, directivo del sector petrolero, informó que "cuatro depósitos de petróleo y un centro de transporte de productos petroleros fueron atacados por aviones enemigos".

Aunque el funcionario aseguró que el fuego está bajo control, los daños materiales y la presión externa plantean un escenario crítico para el nuevo líder, quien tendrá la última palabra sobre los asuntos del Estado en una región que aguarda con expectativa y temor el fin del misterio sobre su identidad.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Irán
Medio Oriente
Israel
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro