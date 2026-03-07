#HOY:

Israel bombardeó las reservas de petróleo en Teherán y advierte que la ofensiva "no se detendrá"

Las tensiones se intensifican tras los recientes ataques a infraestructuras clave en Irán, mientras las autoridades israelí reafirman su postura beligerante.

La escalada alcanzó un nuevo punto crítico durante las últimas horas de este sábado.
En la octava jornada de un conflicto que ya redefine el tablero geopolítico global, la Fuerza Aérea israelí lanzó este sábado una masiva oleada de ataques contra puntos neurálgicos de la infraestructura energética en el corazón de Irán. Con incendios de gran magnitud aún activos en las principales refinerías de la capital persa, el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que estas acciones están "cambiando el rostro de la región" y ratificó que la campaña militar continuará "con toda la fuerza".

El corazón energético bajo fuego

La escalada alcanzó un nuevo punto crítico durante las últimas horas de este sábado. Según informes de la radiodifusora estatal israelí Kan y reportes confirmados por fuentes en la zona, los misiles de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) impactaron directamente en reservas petroleras y refinerías clave de Teherán. El ataque provocó columnas de humo negro que cubrieron gran parte del cielo metropolitano, sumándose al caos generado el viernes por el incendio en el aeropuerto de Mehrabad.

Las autoridades israelíes sostienen que este golpe afecta de manera directa la capacidad operativa del régimen iraní y su posibilidad de abastecer a aliados regionales. "Hemos convertido a Israel en una potencia regional", afirmó el primer ministro Benjamín Netanyahu en un mensaje televisado tras el cierre del sabbat. En su discurso, el mandatario fue tajante: "La guerra contra Irán continuará sin pausas y sin compromisos".

FILE PHOTO: An aerial view Port of Fujairah, United Arab Emirates in the strait of Hormuz, December 10, 2023. REUTERS/Stringer/File PhotoVista aérea del puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, en el estrecho de Ormuz. REUTERS/Stringer

"Un plan con muchas sorpresas"

Desde el centro de mando, Netanyahu subrayó que Israel posee un "plan organizado" para las fases subsiguientes del conflicto. Dirigiéndose no solo a su propia población sino también a los ciudadanos iraníes, sostuvo que "el momento de la verdad se acerca" y aclaró que el objetivo estratégico no es "dividir Irán", sino "liberarlo".

En este contexto de alineamiento internacional, el mandatario también hizo un espacio para destacar el rol de Washington. "Agradezco al presidente Donald Trump por su liderazgo histórico", dijo, remarcando que la relación bilateral se mantiene "más fuerte que nunca". Mientras tanto, en el terreno, las FDI confirmaron que los miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) permanecen "en la mira" de sus operaciones de precisión.

Tensión en el Estrecho de Ormuz

La respuesta de Teherán no se hizo esperar, aunque el tono del presidente Masud Pezeshkian osciló entre la resistencia y la denuncia de ataques a infraestructura civil. "La idea de que Irán aceptará una rendición incondicional es un sueño que nuestros enemigos se llevarán a la tumba", afirmó el mandatario persa, denunciando bombardeos sobre escuelas y hospitales.

Sin embargo, el punto de mayor preocupación para la comunidad internacional se trasladó al plano naval. La Armada de la República Islámica lanzó una dura advertencia sobre el Estrecho de Ormuz, un paso vital por donde circula el 20% del crudo mundial. "Nuestras fuerzas están preparadas para convertir el Golfo en un cementerio de buques invasores", señalaron fuentes militares vinculadas a la Guardia Revolucionaria, amenazando con hundir cualquier embarcación hostil. Este amago de bloqueo ya ha disparado las alertas en los mercados financieros y ha obligado a las potencias occidentales a considerar escoltas militares para los buques de carga.

FILE PHOTO: Rubble of destroyed buildings lies following, what the security sources say, a drone struck an arms depot in an attack on the headquarters of an Iranian Kurdish opposition group in which two fighters were wounded, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in the town of Dekala in Iraq's Kurdistan region March 4, 2026. REUTERS/Stringer/File PhotoEscombros de edificios destruidos yacen luego de que un dron atacara un depósito de armas en la ciudad de Dekala. REUTERS/Stringer

Un escenario sin retorno

Con más de una semana de hostilidades abiertas, el conflicto ha dejado de ser una serie de ataques focalizados para convertirse en una guerra de desgaste con múltiples frentes. Mientras Israel ordena evacuaciones en Beirut y profundiza sus incursiones en el Líbano, Teherán responde con lanzamientos de misiles que ponen a prueba los sistemas de defensa aérea en Tel Aviv y Jerusalén.

La comunidad internacional observa con impotencia cómo los esfuerzos diplomáticos se diluyen frente a la potencia de la pólvora. Por estas horas, el resplandor de las explosiones en las refinerías de Teherán no es solo una señal de destrucción material, sino el símbolo de una crisis profunda que, por el momento, no conoce techos ni treguas.

Irán
Medio Oriente
Donald Trump
Israel

