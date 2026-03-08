Guerra en Medio Oriente

Irán lanzó nuevos misiles sobre Tel Aviv y Abu Dabi y volvió a sonar la alarma en el Golfo

Irán lanzó una nueva tanda de misiles hacia Israel y Emiratos Árabes Unidos. Se reportaron explosiones en Tel Aviv y Abu Dabi, con defensas aéreas activadas, mientras la guerra entra en una fase de expansión regional.