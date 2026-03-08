Guerra en Medio Oriente

Israel atacó en Beirut a “comandantes clave” de la Fuerza Quds y elevó la tensión con Irán en Líbano

Las fuerzas israelíes informaron que se realizó en Beirut una operación dirigida contra “comandantes clave” de la Fuerza Quds iraní. Sostuvieron que planificaban acciones contra su seguridad y aseguraron haber usado armas de precisión para reducir riesgos civiles.