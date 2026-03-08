Irán eligió a su nuevo líder supremo, pero mantiene el nombre en secreto en plena escalada bélica

Irán confirmó que ya eligió a su nuevo líder supremo, pero mantiene en reserva su identidad. La decisión quedó en manos de la Asamblea de Expertos, el cuerpo clerical que designa al máximo poder religioso y político del país.
La Asamblea de Expertos confirmó que ya votó al sucesor del ayatolá Alí Khamenei, pero el nombre se anunciará más adelante. Israel advirtió que atacará al nuevo jefe y a quienes lo designen.
El anuncio formal fue postergado para “las próximas horas”, en un contexto de máxima tensión por la guerra que entró en su segunda semana. El hermetismo refleja el clima de seguridad y la sensibilidad interna en pleno conflicto.
La elección ocurre después de la muerte de Alí Khamenei, en el inicio de la ofensiva que abrió la actual escalada. Dentro del oficialismo iraní, el recambio es presentado como un paso institucional, pero se maneja con cautela por el riesgo de ataques.
En paralelo, en Israel endurecieron el mensaje: advirtieron que no dudarán en atacar al nuevo líder y también a los miembros de la Asamblea de Expertos que participaron de la designación. Esa amenaza elevó todavía más el voltaje regional.
Aunque no hubo confirmación oficial, en el entorno político-religioso iraní volvieron a circular versiones sobre Mojtaba Khamenei, hijo del líder fallecido, como posible sucesor. La especulación se apoya en señales internas, pero no hay anuncio público.
El secretariado de la Asamblea quedó señalado como el canal del anuncio final. En Teherán, la decisión de no revelar el nombre de inmediato se interpreta como una combinación de seguridad y control del impacto político en medio del fuego cruzado.
Mientras se define la sucesión, Teherán amaneció bajo una nube de humo tras ataques sobre instalaciones de combustible. Las autoridades advirtieron por el aire contaminado y se reportaron restricciones y racionamiento para la venta de nafta en la capital.
En el Golfo, los ataques y las interceptaciones sostienen la sensación de expansión del conflicto. La crisis energética y logística sigue siendo un termómetro: cada golpe a depósitos o rutas críticas impacta de inmediato en la región y en los mercados.
La Guardia Revolucionaria afirmó que tiene capacidad para sostener una campaña prolongada con drones y misiles. Ese mensaje funciona como respuesta externa y como señal hacia adentro, en horas donde la conducción del país se reordena.
Con el nuevo líder aún sin nombre, Irán busca mostrar continuidad institucional en el momento más delicado. Pero la advertencia israelí y el escenario militar alrededor de Teherán convierten la sucesión en una decisión política bajo amenaza directa.