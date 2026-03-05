Tensión en Medio Oriente

Rusia se ofrece como mediador estratégico para frenar la escalada entre Irán y Estados Unidos

El Kremlin manifestó su disposición para facilitar un canal de diálogo entre Teherán y Washington. En un escenario de máxima alerta militar, Moscú busca posicionarse como el actor clave para evitar una guerra abierta en la región.