Escala la guerra en Medio Oriente: ataques alcanzan infraestructura civiles y Arabia Saudí confirma sus primeras muertes

La guerra que enfrenta a Irán con Israel continúa ampliando su alcance en Medio Oriente y comienza a afectar infraestructura civil clave en varios países de la región.
El conflicto entre Irán e Israel suma un nuevo capítulo tras ataques a instalaciones estratégicas y zonas residenciales. Bahréin denunció daños en una planta desalinizadora clave para el abastecimiento de agua, mientras Arabia Saudí informó las primeras víctimas fatales en su territorio.
La guerra que enfrenta a Irán con Israel continúa ampliando su alcance en Medio Oriente y comienza a afectar infraestructura civil clave en varios países de la región.
En el noveno día del conflicto, las tensiones escalaron tras nuevos ataques que impactaron tanto en instalaciones estratégicas como en zonas habitadas, lo que generó preocupación por el posible agravamiento de la crisis regional.
En este contexto, Bahréin denunció que una planta desalinizadora, esencial para el suministro de agua potable en los países del Golfo, fue alcanzada por un ataque atribuido a Irán. Al mismo tiempo, Arabia Saudí confirmó las primeras muertes registradas en su territorio desde el inicio de las hostilidades.
Las autoridades de Bahréin señalaron que el ataque contra la planta desalinizadora representa una amenaza directa para la seguridad del abastecimiento de agua en la región del Golfo Pérsico. Estos sistemas son fundamentales para los países del área, ya que gran parte del agua potable proviene de la desalinización del agua de mar.
El incidente se produjo en medio de una escalada de ataques que también incluyó bombardeos en territorio iraní. Durante la noche, depósitos de petróleo en la capital, Teherán, fueron alcanzados por un ataque que provocó grandes columnas de humo visibles desde distintos puntos de la ciudad.
Las autoridades iraníes atribuyeron esa ofensiva a Israel, en el marco del enfrentamiento que ambos países mantienen desde hace más de una semana. Las imágenes difundidas en medios internacionales mostraron incendios en instalaciones petroleras, uno de los sectores más sensibles de la economía iraní.
En respuesta a estos ataques, el presidente de Irán advirtió que su país ampliará las operaciones militares contra objetivos vinculados a Estados Unidos en la región, lo que podría aumentar aún más la tensión en Medio Oriente.
Mientras los enfrentamientos continúan, Arabia Saudí informó las primeras víctimas fatales registradas en su territorio desde el inicio de la guerra. Según comunicaron las autoridades, un proyectil militar cayó en una zona residencial y provocó la muerte de dos personas.
Las víctimas eran trabajadores extranjeros, uno de nacionalidad india y otro de origen bangladesí. Además, el impacto dejó al menos doce personas heridas, todas ellas ciudadanos de Bangladesh que se encontraban en la zona al momento del ataque.
Los gobiernos de la región señalaron que muchos de los afectados por los ataques son residentes extranjeros que trabajan en distintos sectores económicos del Golfo. Este grupo de población suele concentrarse en áreas urbanas y complejos residenciales cercanos a instalaciones industriales o energéticas.
El aumento de las víctimas civiles ha encendido las alarmas en varios países del Golfo Pérsico, que temen que el conflicto se extienda más allá de los territorios directamente involucrados.
En paralelo, gobiernos de la región y organismos internacionales siguen de cerca la evolución de la guerra y evalúan medidas para evitar una escalada aún mayor. Sin embargo, los últimos acontecimientos muestran que el conflicto ya comenzó a tener impacto en infraestructuras estratégicas y en la vida cotidiana de la población.
A medida que se intensifican los ataques y las amenazas cruzadas, crece la preocupación por las consecuencias humanitarias y económicas que podría tener una prolongación del enfrentamiento en una de las regiones más sensibles del planeta.