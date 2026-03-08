Conflicto

Escala la guerra en Medio Oriente: ataques alcanzan infraestructura civiles y Arabia Saudí confirma sus primeras muertes

El conflicto entre Irán e Israel suma un nuevo capítulo tras ataques a instalaciones estratégicas y zonas residenciales. Bahréin denunció daños en una planta desalinizadora clave para el abastecimiento de agua, mientras Arabia Saudí informó las primeras víctimas fatales en su territorio.