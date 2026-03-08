Guerra en Medio Oriente

El Gobierno repatrió a 248 argentinos varados en Emiratos y anunció más vuelos en los próximos días

Cancillería confirmó que 248 de los 416 argentinos afectados por las restricciones aéreas en Emiratos Árabes Unidos ya pudieron salir del país. Pablo Quirno informó que hay más vuelos programados.