El Gobierno repatrió a 248 argentinos varados en Emiratos y anunció más vuelos en los próximos días

Cancillería confirmó que 248 de los 416 argentinos afectados por las restricciones aéreas en Emiratos Árabes Unidos ya pudieron salir del país. Pablo Quirno informó que hay más vuelos programados.

Por: 

El Gobierno informó este domingo que repatrió a 248 ciudadanos argentinos que estaban varados en Emiratos Árabes Unidos por las restricciones aéreas derivadas del conflicto en Medio Oriente.

La cifra representa cerca de la mitad de un total de 416 argentinos alcanzados por la situación en el país asiático. El operativo fue coordinado por Cancillería junto a la embajada y el consulado.

FILE PHOTO: Emirates Airlines Airbus A380-800 plane approaches for landing at Dubai Airports in Dubai, United Arab Emirates, December 26, 2018. Picture taken December 26, 2018. REUTERS/ Hamad I Mohammed/File PhotoEmirates habilitó vuelos a Ezeiza con escala en Río de Janeiro dentro de un cronograma reducido. Foto: Reuters

La confirmación de Quirno y el operativo con aerolíneas

El canciller Pablo Quirno comunicó que la salida de los 248 argentinos se concretó tras gestiones con autoridades locales y aerolíneas, en un esquema que busca garantizar traslados “rápidos y seguros”.

El funcionario adelantó que hay más vuelos programados para los próximos días y que el seguimiento consular continúa para el resto de los ciudadanos que todavía permanecen en Emiratos.

En el Gobierno sostienen que la prioridad es evitar situaciones de riesgo en un escenario cambiante, con cierres y reaperturas parciales del espacio aéreo regional que afectan la conectividad del nodo de Dubái.

Argentine Foreign Minister Pablo Quirno gestures to the media as he meets U.S. Secretary of State Marco Rubio at the State Department in Washington, D.C., U.S., November 13, 2025. REUTERS/Evelyn HocksteinLa embajada y el consulado aplican un esquema de priorización para asignar cupos de regreso. Foto: Reuters

Vuelos especiales y un corredor vía Río de Janeiro

En los últimos días, la aerolínea Emirates reanudó parte de su cronograma reducido y habilitó vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con escala en Río de Janeiro, una solución pensada para absorber la demanda acumulada.

La habilitación se vinculó a la reapertura parcial del espacio aéreo, lo que permitió volver a operar servicios comerciales bajo protocolos de seguridad y requisitos operativos reforzados.

Desde la empresa recomendaron que los pasajeros solo se acerquen al aeropuerto con reserva confirmada y que sigan actualizaciones por los canales oficiales, debido a cambios de programación que pueden producirse con poca anticipación.

Recomendaciones: no moverse por tierra y priorización de casos

Como parte de la estrategia, Cancillería desalentó traslados terrestres no coordinados hacia Omán o Arabia Saudita, por la falta de garantías de seguridad en rutas transfronterizas en el contexto actual.

La indicación oficial fue permanecer en centros urbanos con infraestructura de servicios mientras se normaliza la frecuencia de vuelos comerciales y se abren cupos para embarques.

Para asignar lugares, las representaciones diplomáticas trabajan con un “esquema de priorización”, con foco en situaciones con menores de edad, problemas de salud u otras condiciones que requieran atención preferente.

