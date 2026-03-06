Operativo retorno

Regresan los primeros argentinos varados en Dubái tras la escalada bélica

Luego de intensas gestiones diplomáticas encabezadas por el Gobierno nacional, se confirmó que este domingo y lunes partirán los primeros vuelos de repatriación. Más de 630 compatriotas aguardan salir de la zona de conflicto en Medio Oriente, mientras la aerolínea Emirates intenta normalizar sus operaciones en un contexto de alta incertidumbre.