Regresan los primeros argentinos varados en Dubái tras la escalada bélica
Luego de intensas gestiones diplomáticas encabezadas por el Gobierno nacional, se confirmó que este domingo y lunes partirán los primeros vuelos de repatriación. Más de 630 compatriotas aguardan salir de la zona de conflicto en Medio Oriente, mientras la aerolínea Emirates intenta normalizar sus operaciones en un contexto de alta incertidumbre.
Este viernes confirmaron que se habilitaron los primeros cupos para que los ciudadanos varados puedan emprender el regreso al país. REUTERS/ Hamad I Mohammed
La tensión en Medio Oriente comienza a dar un respiro logístico para las decenas de argentinos que quedaron atrapados en el epicentro de la crisis. Este viernes, el Gobierno argentino confirmó que, tras las gestiones realizadas ante las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y la compañía Emirates Airlines, se habilitaron los primeros cupos para que los ciudadanos varados puedan emprender el regreso al país.
Los vuelos realizarán una escala técnica en Río de Janeiro, Brasil, antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Gestiones oficiales y vuelos confirmados
El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, junto al embajador argentino en los EAU, Jorge Arambarri, lideraron las negociaciones para destrabar la situación de los viajeros. Según se informó oficialmente, el operativo se iniciará con dos vuelos de la empresa Emirates que despegarán desde Dubái el próximo domingo y lunes.
Estas frecuencias realizarán una escala técnica en Río de Janeiro, Brasil, antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Si bien estos son los primeros pasos concretos, desde Cancillería advierten que la demanda es alta: ya son más de 630 los argentinos registrados que solicitaron asistencia para abandonar la zona de conflicto, la mayoría de ellos provenientes de Qatar e Israel, además de quienes se encuentran en los Emiratos.
En paralelo, la compañía Emirates emitió un comunicado oficial para aclarar el estado de sus operaciones. La empresa subrayó que, tras el cierre preventivo del espacio aéreo por los bombardeos recientes, la red aérea aún funciona con limitaciones.
"La seguridad es el factor primordial", indicaron desde la firma, confirmando que durante los días 5 y 6 de marzo se operaron más de 100 vuelos para evacuar pasajeros y transportar carga crítica, como insumos farmacéuticos. No obstante, las conexiones de larga distancia hacia América han sido las más afectadas y su restablecimiento total será gradual.
La compañía Emirates emitió un comunicado oficial para aclarar el estado de sus operaciones REUTERS/Toby Melville
Relatos de incertidumbre en el "hub" del mundo
Para muchos argentinos en general, lo que debían ser unas vacaciones soñadas se transformaron en una pesadilla logística. Gustavo Oriolo, uno de los afectados que viajó con su familia y amigos, relató la angustia vivida: “El domingo debíamos despegar, pero horas antes empezaron los bombardeos y se cortó todo. La Embajada nos pidió resguardo y no salir a la calle”.
Uno de los puntos de mayor conflicto ha sido el alojamiento. Aunque el gobierno local sugirió que los hoteles deberían albergar a los afectados, muchos establecimientos continúan cobrando las tarifas ante la falta de una confirmación oficial sobre las compensaciones, lo que agrava la situación económica de los varados.
Un escenario aún inestable
El Canciller Pablo Quirno explicó que el espacio aéreo se abre de manera "esporádica". Mientras el miércoles solo operaba el 68% de los vuelos programados, la prioridad de embarque se está otorgando mediante un "esquema de priorización" que incluye a menores de edad, ancianos y personas con problemas de salud.
La recomendación oficial para quienes aún permanecen en la región es no dirigirse al aeropuerto sin una reserva confirmada y mantenerse en contacto permanente con las sedes consulares, mientras se evalúan rutas alternativas terrestres hacia países con operaciones aéreas más estables.