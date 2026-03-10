Los posibles efectos del nuevo Líder Supremo iraní y las pretensiones de Estados Unidos

A ya más de una semana de este conflicto directo entre Estados Unidos, Israel e Irán, los efectos empiezan a expandirse por fuera de Medio Oriente y afectan valores internacionales como los del barril de crudo.
Trump se bambolea entre un conflicto rumbo al cierre en Medio Oriente y una guerra de desgaste junto a Israel. Qué están haciendo Rusia y China.
A ya más de una semana de este conflicto directo entre Estados Unidos, Israel e Irán, los efectos empiezan a expandirse por fuera de Medio Oriente y afectan valores internacionales como los del barril de crudo.
El crudo superó el precio futuro de 100 dólares, cifras altas para las referencias de años cercanos y repercute en otros rubros, con la mirada puesta en qué sucede sobre el estrecho de Ormuz.
Se trata de un conflicto que afecta a países neutrales como Irak o aliados estadounidenses que reciben los ataques de Irán y muestran a un Teherán ciertamente preparado para responder ante cualquier ataque en su territorio.
Con este contexto y con la reafirmación iraní de extender el régimen con la designación del ayatolá Mojtaba Jameneí, hijo de Alí Jameneí, como nuevo líder supremo, Joaquín Bernardis del Observatorio de Política Internacional (OPI) de la UCSF, habló en CyD Litoral.
“Lo relevante es entender el desgaste que está teniendo Irán”, remarcó Joaquín Bernardis en primera instancia sobre la situación del territorio puntual de conflicto
El analista internacional agregó también que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “salió a calmar un poco los mercados, sobretodo por el petróleo. Si aumento eso, aumenta todo. Es un efecto dominó”.
“Declaró (Trump) que hay pocos días por delante porque prácticamente se habían completado los objetivos de neutralizar las fuerzas de Irán, pero lo cierto es que Teherán tiene capacidad de respuesta”, comentó el licenciado en Relaciones Internacionales. A esto se le suman ciertas contradicciones con los eventuales plazos manifestados por el secretario de Estados, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.
Bernardis dijo que Irán “canto retruco con el nuevo líder supremo, quien posee una visión similar a la de su padre de oposición total al Estado de Israel y también a la presencia estadounidense, por lo que se ve que el sistema político iraní también busca continuar”.
Sobre la posición de Washington ante esta nueva figura, días antes ya el mismo Trump dijo de que no iba a aceptar que Mojtaba sea el sucesor de su padre como líder supremo iraní. “Estados Unidos principalmente, también Israel busca tener e un sucesor en el sistema político irí que por lo menos esté asociado a los militares, al cuerpo militar”, sumó el columnista de CyD.
“Sobre todo los veteranos de la guerra con Irak en la década del 80, donde muchos de ellos con el paso del tiempo fueron acumulando poder, fueron acumulando también poder económico y buscan mantener sus privilegios. Ven al régimen de los ayatolas como potencial pérdida de estos privilegios”, explicó este martes.
“Se busca esta especie de traición a los ayatolás”, indicó Bernardi y sumó: “Dudo que sea en el corto plazo, pero tienen bastante poder corporativo y en el mediano largo plazo pueden ser un actor muy importante en la política iraní”.
Las dudas siguen recayendo sobre la posible extensión del conflicto. “Potencialmente todavía resta porque acá hay que ver sobre todo lo que está pasando internamente dentro de Irán, está la elección de de este líder supremo, el hijo de Jamenei, es una es redoblar la apuesta, incluso siendo atacados”.
“Lo cierto es que Irán hoy no tiene poder aéreo defensivo, por lo menos ofensivo sí, porque continúa enviando misiles balísticos, pero defensivos ya no tiene poder e igualmente lo nombraron líder supremo”, describió el analista en materia militar.
“Uno debería esperar que Estados Unidos seguramente va a querer eliminar al hijo de Jamenei y con eso buscar una transición política con alguien más cercano a sus intereses”, agregó Bernardis.
El drama se ha extendido y los temores u oportunidades van desde Asia a Europa, rozando incluso manifestaciones del gobierno argentino en relación al petróleo.
“Europa está tratando de evitar una escalada inflacionaria”, resaltó inicialmente Bernardis sobre lo que sucede en otras latitudes y adelantó: “Ahora se va a reunir el G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, además de la Unión Europea) energético en Europa. Serían los principales tomadores de decisión de las carteras energéticas de cada país del G7 para tratar de revertir la situación de los precios del crudo y de los mercados internacionales”.
Desde el viejo continente hay posturas más reacias al conflicto bélico. El más fuerte en su rechazo fue Pedro Sánchez, presidente de España, pero también el primer ministro británico, Keir Starmer, evitó una confrontación directa con Irán.
“También los europeos tienen un problema que es Rusia. Hay una línea directa ahí entre Trump y Putin y seguramente por debajo hay una negociación del estilo ‘bueno Donald, yo te voy a pedir que sientes a Zelenski en la mesa y me des territorio.Yo voy a ver si puedo sentar a los iraníes y ver qué concesión puedes tener respecto al programa nuclear o los misiles balísticos’ “, especuló el analista.
El balance energético posiciona de mejor manera a Moscú, quien podría sacar ventaja de la interrupción del suministro desde el Golfo Pérsico y presionar a Europa o apuntar nuevamente a China, quien también se ve afectada por la interrupción en el estrecho. A pesar de esto, Bernardi aclara que “China, pero sobre todo Rusia ,no están ayudando de gran manera a los iraníes”.