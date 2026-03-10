Impacto regional

Pakistán advierte que ataques en Irán podrían empeorar la calidad del aire en su territorio

El Departamento Meteorológico de Pakistán alertó que los vientos podrían transportar contaminantes desde Irán hacia el oeste del país tras los ataques contra instalaciones petroleras. Las autoridades pidieron seguir los informes meteorológicos mientras se monitorea la situación ambiental.