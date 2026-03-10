Pakistán advierte que ataques en Irán podrían empeorar la calidad del aire en su territorio
El Departamento Meteorológico de Pakistán alertó que los vientos podrían transportar contaminantes desde Irán hacia el oeste del país tras los ataques contra instalaciones petroleras. Las autoridades pidieron seguir los informes meteorológicos mientras se monitorea la situación ambiental.
La contaminación generada por los ataques Créditos: REUTERS/Akhtar
El conflicto que involucra aIrán,Estados Unidos e Israelcomienza a mostrar efectos más allá del terreno militar. En las últimas horas, el Departamento Meteorológico de Pakistán advirtió que la contaminación generada por los ataques contra instalaciones iraníes podría afectar la calidad del aireen el oeste de ese país, debido al desplazamiento de vientos desde territorio iraní.
Advertencia por posibles contaminantes
La advertencia fue emitida por el Departamento Meteorológico de Pakistán, que informó que las condiciones atmosféricas actuales podrían favorecer el traslado de contaminantes desde Irán hacia áreas fronterizas de Pakistán.
Según el organismo, “debido a la reciente situación en Irán, los vientos pueden transportar contaminantes y deteriorar la calidad del aire en las partes occidentales del país”. La advertencia forma parte de una actualización meteorológica difundida el lunes, que además incluye pronósticos de lluvia, viento y tormentas eléctricas en algunas regiones del oeste pakistaní.
Vista de edificios en medio de la niebla tóxica Créditos: REUTERS/Nida Mehboob
Las autoridades indicaron que estas condiciones podrían mantenerse al menos hasta el 12 de marzo, por lo que se recomendó a la población prestar atención a los reportes oficiales sobre el estado del aire y la evolución de las condiciones meteorológicas.
Pakistán comparte con Irán una frontera terrestre de aproximadamente 900 kilómetros, lo que facilita que los cambios en la atmósfera de una región puedan tener impacto en el territorio vecino, especialmente cuando se combinan factores como vientos sostenidos y fenómenos meteorológicos regionales.
Especialistas en clima explican que el transporte de partículas contaminantes entre países no es un fenómeno inusual. Cuando se producen incendios industriales, explosiones o grandes emisiones de humo, las corrientes de aire pueden trasladar partículas finas a grandes distancias, afectando la calidad del aire en regiones alejadas del foco inicial.
En este caso, la preocupación se vincula con los ataques recientes contra instalaciones energéticas iraníes, que provocaron incendios y grandes columnas de humo.
La advertencia de Pakistán refleja cómo los conflictos armados pueden generar consecuencias ambientales Créditos: REUTERS/Akhtar Soomro
Humo y contaminación tras los bombardeos
Los bombardeos habrían alcanzado instalaciones petroleras y otros puntos vinculados al sector energético. Este tipo de infraestructura, cuando es alcanzada por ataques o sufre incendios de gran magnitud, puede liberar a la atmósfera grandes cantidades de humo, gases y partículas contaminantes.
Las refinerías, depósitos de combustible y terminales petroleras suelen contener hidrocarburos y otros compuestos químicos que, al quemarse, generan emisiones que afectan la calidad del aire y pueden tener impacto en la salud de las personas.
La advertencia de Pakistán refleja cómo los conflictos armados pueden generar consecuencias ambientales que se extienden más allá de las zonas directamente afectadas por los combates.
Cuando se producen incendios industriales de gran escala, las partículas liberadas a la atmósfera pueden permanecer en suspensión durante horas o incluso días. Dependiendo de la intensidad del viento y de las condiciones meteorológicas, esas partículas pueden recorrer cientos de kilómetros.
En este contexto, las autoridades pakistaníes señalaron que se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones del aire en las regiones cercanas a la frontera con Irán. El objetivo es detectar posibles cambios en los niveles de contaminación y emitir recomendaciones a la población si fuera necesario.
El oeste de Pakistán ya enfrenta habitualmente problemas relacionados con la calidad del aire, especialmente en temporadas en las que las condiciones atmosféricas favorecen la acumulación de contaminantes.
Por ese motivo, los especialistas advierten que cualquier aporte adicional de partículas provenientes del exterior podría agravar la situación en determinadas ciudades o zonas rurales.
Además de la posible llegada de contaminantes, el pronóstico meteorológico prevé lluvias y tormentas eléctricas en algunas regiones del oeste pakistaní. Estos fenómenos podrían influir en la dispersión o en la concentración de las partículas presentes en la atmósfera.
Las lluvias, por ejemplo, suelen ayudar a limpiar el aire al arrastrar partículas contaminantes hacia el suelo, mientras que ciertos patrones de viento pueden provocar que las partículas permanezcan más tiempo suspendidas.
Seguimiento de la situación
Las autoridades meteorológicas de Pakistán indicaron que continuarán evaluando la evolución de las condiciones climáticas durante los próximos días. En ese marco, se espera que los informes oficiales incluyan actualizaciones sobre el comportamiento de los vientos y la calidad del aire en las regiones occidentales.
Por el momento, el organismo no emitió restricciones específicas para la población, aunque recomendó seguir las comunicaciones oficiales y prestar atención a los reportes meteorológicos.
Mientras continúan las tensiones en Medio Oriente y se evalúan las consecuencias de los ataques en Irán, Pakistán mantiene bajo observación el comportamiento de la atmósfera para determinar si el humo y los contaminantes generados por los incendios pueden llegar a afectar de manera significativa la calidad del aire en su territorio.