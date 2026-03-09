Nuevo contingente desde Dubái: Quirno confirmó la salida de 97 argentinos y más regresos en marcha

Cancillería confirmó este lunes la salida de otros 97 argentinos que permanecían varados en Emiratos Árabes Unidos, en el marco de las restricciones aéreas y la tensión regional que alteró la conectividad en Medio Oriente.
Con ese grupo, el operativo ya evacuó a 345 personas y aún quedan 71 compatriotas en la zona.
El anuncio lo realizó el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien señaló que el contingente logró dejar Emiratos mediante vuelos programados por Emirates, con gestiones coordinadas entre la cartera y la Embajada Argentina en ese país.
Con este nuevo grupo, el operativo alcanza a 345 ciudadanos argentinos evacuados de un total de 416 que habían quedado afectados por la situación. Según el relevamiento oficial, aún quedan 71 compatriotas en Emiratos.
Quirno remarcó que el cronograma especial de vuelos desde Emiratos y otros países de la región “permanece operativo”, con el objetivo de sostener una salida ordenada mientras el espacio aéreo se normaliza por tramos.
El canciller insistió en que la prioridad es que los argentinos puedan regresar “de la manera más rápida y segura posible”, evitando improvisaciones y traslados por tierra sin coordinación, en un contexto donde la situación cambia día a día.
El domingo, Cancillería había informado la salida de 248 argentinos. La nueva tanda de 97 consolida una secuencia de vuelos que busca absorber la demanda acumulada en Dubái, uno de los nodos más golpeados por el freno parcial de rutas.
Además de Emirates, Cancillería informó que se habilitó otra vía de retorno. A partir de gestiones de representaciones diplomáticas argentinas en Etiopía y en Emiratos, un grupo de 10 argentinos —entre otros pasajeros— volverá a la Argentina este martes.
El regreso se realizará desde Dubái a través de un vuelo de Ethiopian, una alternativa clave para descomprimir la lista de espera y sumar cupos en un escenario donde cada asiento se vuelve estratégico.
En el Gobierno entienden que la diversificación de aerolíneas y rutas puede acelerar la salida de quienes aún permanecen en Emiratos, especialmente si se registran nuevas ventanas de operación y ampliaciones en los cronogramas.
La Embajada Argentina en Emiratos mantiene conversaciones con autoridades y con la empresa Emirates para completar el operativo. La meta es cerrar el registro de 416 argentinos afectados y evitar que queden casos aislados sin cobertura.
En paralelo, Cancillería reiteró que el seguimiento consular se sostiene con criterios de priorización, con especial atención a situaciones con menores de edad, problemas de salud y otras condiciones que requieran un retorno más inmediato.
La indicación oficial se mantiene: no exponerse a traslados terrestres sin respaldo institucional y permanecer en zonas urbanas con infraestructura, mientras se abren cupos y se confirman reservas.
La salida de argentinos se da en un cuadro donde distintos países aceleraron repatriaciones desde Emiratos y otras escalas de Medio Oriente. La región se convirtió en un cuello de botella aéreo, con rutas alteradas y reprogramaciones constantes.
Para la Argentina, el desafío es doble: sostener la asistencia consular en territorio y, al mismo tiempo, negociar cupos reales de embarque. En ese eje se apoya el operativo que, por estas horas, busca completar el regreso de los 71 restantes.
Quirno cerró el mensaje con una definición que el Gobierno repite como consigna del operativo: seguir trabajando “para que nuestros ciudadanos puedan regresar a la Argentina de la manera más rápida y segura posible”.