Conflicto en Medio Oriente

Trump evalúa tomar el control del Estrecho de Ormuz y asegura que la guerra con Irán "está prácticamente terminada"

En una entrevista exclusiva con la cadena CBS, el presidente estadounidense redobló su apuesta contra el régimen de Teherán. Advirtió que cualquier nueva provocación significará "el fin de ese país" y reveló que ya tiene un sucesor en mente para el liderazgo iraní.