#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Conflicto en Medio Oriente

Trump evalúa tomar el control del Estrecho de Ormuz y asegura que la guerra con Irán "está prácticamente terminada"

En una entrevista exclusiva con la cadena CBS, el presidente estadounidense redobló su apuesta contra el régimen de Teherán. Advirtió que cualquier nueva provocación significará "el fin de ese país" y reveló que ya tiene un sucesor en mente para el liderazgo iraní.

Con su habitual estilo directo, el mandatario republicano aseguró que la ofensiva militar contra Irán ha superado todas las expectativas. REUTERS/Nathan HowardCon su habitual estilo directo, el mandatario republicano aseguró que la ofensiva militar contra Irán ha superado todas las expectativas. REUTERS/Nathan Howard
Seguinos en
Por: 

El escenario en Medio Oriente ha alcanzado un punto de no retorno. En una comunicación telefónica con Weijia Jiang, corresponsal de la Casa Blanca para la cadena CBS, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sacudió los mercados internacionales al afirmar que está "considerando" tomar el control militar del Estrecho de Ormuz, el paso marítimo más crítico para el suministro global de petróleo.

Con su habitual estilo directo, el mandatario republicano aseguró que la ofensiva militar contra Irán ha superado todas las expectativas. Según Trump, el conflicto avanza "muy por delante" del pronóstico inicial de cinco semanas. "Creo que la guerra está prácticamente terminada", sentenció, sugiriendo que la capacidad de resistencia del régimen persa ha colapsado tras los recientes bombardeos.

FILE PHOTO: Tankers are seen off the coast of the Fujairah, as Iran vows to close the Strait of Hormuz, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Fujairah, United Arab Emirates, March 3, 2026. REUTERS/Amr Alfiky/File PhotoAl ser consultado sobre el Estrecho de Ormuz Trump admitió que, si bien los buques comerciales continúan circulando bajo escolta, su administración está "pensando en tomarlo". REUTERS/Amr Alfiky

Una advertencia letal a Teherán

El presidente no ahorró calificativos al referirse a la actual capacidad bélica de Irán. "Ya han disparado todo lo que tenían", sostuvo Trump, lanzando un ultimátum ante la posibilidad de cualquier contraataque: "Más les vale no intentar ninguna tontería o será el final de ese país".

Mirá tambiénIrán afirmó que no negociará mientras continúe la “agresión” militar en la región

Esta retórica marca un endurecimiento sin precedentes en la política exterior de Washington, que parece haber abandonado cualquier vía diplomática en favor de una resolución militar definitiva que incluya el control de puntos estratégicos de navegación.

Al ser consultado sobre el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial, Trump admitió que, si bien los buques comerciales continúan circulando bajo escolta, su administración está "pensando en tomarlo". Una acción de esta magnitud implicaría una ocupación de facto de una de las arterias económicas más sensibles del planeta, lo que ha disparado las alertas en las principales capitales del mundo y en las bolsas de valores.

Members of Iranian security forces stand guard during a gathering to support Iran's new supreme leader Mojtaba Khamenei, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 9, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY"No tengo ningún mensaje para él. Ninguno, en absoluto", dijo Trump al ser consultado por Khamenei. Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)

Sin diálogo con el nuevo liderazgo

La entrevista también abordó la reciente sucesión en el poder iraní. Ante la figura de Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo, Trump fue tajante: "No tengo ningún mensaje para él. Ninguno, en absoluto".

Lejos de reconocer la legitimidad del nuevo clérigo, el estadounidense reveló que ya tiene en mente a una figura para reemplazar a Khamenei, aunque evitó dar nombres o detalles sobre cómo se implementaría dicho cambio de régimen. "Tenemos a alguien en mente que haría un gran trabajo", se limitó a decir.

Mirá tambiénIsrael bombardeó las reservas de petróleo en Teherán y advierte que la ofensiva "no se detendrá"

La determinación de Trump de dar por finalizado el conflicto mientras evalúa capturar el Estrecho de Ormuz sitúa al mundo ante una nueva era de hegemonía estadounidense en el Golfo Pérsico. La comunidad internacional aguarda ahora la respuesta de Teherán, que se encuentra entre la capitulación total o la desaparición como Estado bajo la amenaza directa de la mayor potencia militar del globo. El equilibrio del siglo XXI se juega, una vez más, en las aguas del Ormuz.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Irán
Medio Oriente
Donald Trump
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro